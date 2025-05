Die Kaufmännischen Schulen Hausach haben bei der Übungsfirmenmesse in Singen eine Urkunde für die 20-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Übungsfirmenring überreicht bekommen. Die Schüler des Berufskollegs I und II nahmen die Auszeichnung entgegen.

Eine Übungsfirma ist eine fiktive Firma, die wie ein reales Unternehmen agiert, heißt es in der Mitteilung der Schule. Waren und Geld seien fiktiv vorhanden, alle kaufmännischen Tätigkeiten werden jedoch tatsächlich durchgeführt.

Mischung aus Realität und fiktiven Elementen

Die Übungsfirma stehe dabei wie ein echtes kaufmännisches Unternehmen in ständiger Geschäftsverbindung mit anderen Übungsfirmen. Jede der Übungsfirmen wird dabei von einer Patenfirma unterstützt.

So auch bei den Kaufmännischen Schulen in Hausach: Seit 20 Jahren steht das Fischerbacher Unternehmen Uma Schreibgeräte Pate für die Firma der Schüler „Pen King“. Die erste Übungsfirma an den Kaufmännischen Schulen im Berufskolleg I wurde 2005 von den Wirtschaftslehrkräften Michael Lebfromm und Ellen Grüner in Kooperation mit der Firma Uma gegründet. Fachlehrerin Marlene Langer hat 2007 die Geschäftsführung der Übungsfirma übernommen, blickt die Schule in der Mitteilung auf die Anfänge zurück. Der Besuch der Übungsfirmenmesse in Singen sei ein Höhepunkt im Geschäftsjahr von „Pen King“. Dort durften sich die Hausacher Schüler mit ihrem Übungsfirmenstand präsentieren. Sie durften kaufen und verkaufen, verhandeln, Angebote unterbreiten und Handel vorbereitet.

Die angebotenen Produkte reichten von Fahrzeugen und Technik über Büroartikel bis hin zu Speisen und Getränken – alles natürlich im Rahmen des fiktiven Handels. Zusätzlich gab es Essensstände mit Burgern, Kuchen, Säften und vielem mehr.

Übungsfirmen trafen sich auf Messe in Siegen

Auch in anderen Bereichen der Stadthalle präsentierten sich Institutionen wie die Bundeswehr, die Agentur für Arbeit und sogar eine Tanzschule, deren Auftritte für gute Stimmung sorgten.