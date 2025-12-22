Projekt am Nagolder Gymnasium: Fachstelle Sucht startet Prävention gegen Bulimie, Magersucht und Co.

1 Am OHG Nagold haben Annika Brenner (links) und Alica Wagner von der Fachstelle Sucht ein Projekt gegen Ess-Störungen gestartet. Foto: Tamara Weinaug Ein gesundes Körperbild, problematisches Essverhalten und Social Media: Das sind die Inhalte eines Projekts am Nagolder Otto-Hahn-Gymnasium gegen Ess-Störungen.







Alica Wagner und Annika Brenner von der Beratungsstelle bei Essstörungen im Landkreis Calw, haben am Nagolder Otto-Hahn-Gymnasium ein neues Präventionsprojekt für Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen gestartet. Ziel des Projekts ist, frühzeitig über Essstörungen zu informieren, das Bewusstsein für ein gesundes Körperbild zu stärken und den Einfluss von Social Media kritisch zu beleuchten, erklärt die Fachstelle Sucht im Landkreis Calw in einer Mitteilung.