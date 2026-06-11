Progymnasium Tailfingen: „Mangelverwaltung zu Lasten aller Schüler“

Der Philologenverband Baden-Württemberg wendet sich gegen die Pläne der Stadt Albstadt, das voll ausgelastete Progymnasium Tailfingen an das Gymnasium Ebingen zu verlegen.
Seit Bekanntwerden der Pläne aus dem Gemeinderat Albstadt, dass das Progymnasium Tailfingen geschlossen werden und die Schülerinnen und Schüler an das Gymnasium Ebingen verlegt werden sollen, reißt die kontroverse Debatte in der Stadt nicht ab. Der Neubau der Lammerberg-Realschule in Tailfingen wird für die knappen Kassen der Stadt zu teuer.