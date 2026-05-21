Progymnasium Rosenfeld: Sexuelle Übergriffe durch Lehrkraft? Schulleitung und Behörde äußern sich

Die Vorwürfe wiegen schwer: Das Progymnasium Rosenfeld informiert per Elternbrief über mögliche sexuelle Übergriffe. Laut Regierungspräsidium ist die Polizei eingeschaltet.
Offen und transparent kommuniziert die Schule im Elternbrief, datiert auf den 20. Mai 2026, der unserer Redaktion vorliegt: „Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass uns Berichte von erlebten sexualisierten Übergriffen einer Lehrkraft auf Schülerinnen des Progymnasiums vorliegen.“ Das Kollegium sei sehr betroffen und nehme die Vorwürfe sehr ernst.