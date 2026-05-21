Progymnasium Rosenfeld: Sexuelle Übergriffe durch Lehrkraft? Schulleitung und Behörde äußern sich

Die Vorwürfe wiegen schwer: Das Progymnasium Rosenfeld informiert per Elternbrief über mögliche sexuelle Übergriffe. Laut Regierungspräsidium ist die Polizei eingeschaltet.

Offen und transparent kommuniziert die Schule im Elternbrief, datiert auf den 20. Mai 2026, der unserer Redaktion vorliegt: „Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass uns Berichte von erlebten sexualisierten Übergriffen einer Lehrkraft auf Schülerinnen des Progymnasiums vorliegen.“ Das Kollegium sei sehr betroffen und nehme die Vorwürfe sehr ernst.

Schulleiter Christian Breithaupt bestätigt den Vorgang am Donnerstagnachmittag gegenüber unserer Redaktion. „Wir sind uns unserer Verantwortung sehr bewusst und setzen alles daran, unseren Schülerinnen und Schülern ein sicheres Umfeld zu gewährleisten.“ Aktuell werde etwa intensiv an der Entwicklung eines Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt gearbeitet. Die Schule sei in Kontakt und im Austausch mit den Eltern und dem Regierungspräsidium Tübingen (RP).

Regierungspräsidium unterstützt Schule

RP-Sprecher Stefan Meißner äußert sich auf Anfrage unserer Redaktion ebenfalls: „Als zuständige Schulaufsichtsbehörde versuchen wir uns derzeit zusammen mit der Schulleitung ein Bild von den den Berichten zugrunde liegenden Vorgängen und Sachverhalten zu machen.“ Die Schule sei mit der Polizei in Kontakt.

Stellungnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft lagen am Donnerstag zunächst nicht vor.

Aus Datenschutzgründen und angesichts des laufenden Verfahrens kann Meißner keine Angaben zur beschuldigten Lehrkraft machen, etwa, ob diese inzwischen beurlaubt sei. „Wie Sie wissen, hat die Schulleitung alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Lehrpersonen und das weitere Personal der Schule mithilfe eines Elternbriefes über das Geschehen in Kenntnis zu setzen versucht.“

Die Schulleitung betont im Elternbrief ebenfalls, dass die Schule nicht mehr Details bekannt geben kann; für dienstrechtliche Aspekte des Falles ist das Regierungspräsidium zuständig.

Schule und Behörde weisen zudem auf Beratungsstellen für den Umgang mit sexualisierter Gewalt hin. Konkret sind es: der Verein Feuervogel Zollernalbkreis als Info- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt im Zollernalbkreis (Telefon 07433/277000) und die schulpsychologische Beratungsstelle in Albstadt (Telefon 07431/9392123).

Gespräche mit Schülerinnen und Schülern

Mit den Schülerinnen und Schülern werden Lehrkräfte des Progymnasiums über die Vorwürfe noch vor den Pfingstferien sprechen, das kündigt die Schule an – in allen Klassen. „Darüber hinaus geht es darum, allen Schülerinnen und Schülern, die das wünschen, in der Schule einen geschützten Rahmen zu bieten, sich zum Thema zu äußern oder Fragen zu stellen“, berichtet Meißner weiter und betont nochmals: „Den Anschuldigungen wird nachgegangen.“