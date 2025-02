21 begeisterte junge Menschen der Klasse 8 des Progymnasiums sind nach einer Woche Aufenthalt in Moissy-Cramayel um etliche Erfahrungen reicher wohlbehalten zurückgekehrt.

Außer dem Leben in der jeweiligen Gastfamilie und dem Kennenlernen der dortigen Schule „Collège des Maillettes“ standen auch gemeinsame Ausflüge auf dem Programm. Arc de Triomphe, Champs Elysées, Tour Eiffel wurde genauso ein Besuch abgestattet wie der seit kurzem wieder eröffneten weltberühmten Kirche Notre-Dame de Paris, deren Inneres nun wieder hell erstrahlt. Im Musée d’Orsay inspirierten die Impressionisten.

Lesen Sie auch

Notre Dame war ebenfalls ein Programmpunkt. /Breithaupt

Auch das nahe gelegene Fontainebleau konnte gemeinsam mit den französischen Kindern erkundet werden.

Im Sitzungssaal des Rathauses Moissy-Cramayel /Breithaupt

Ein besonderer Höhepunkt war der Empfang auf dem Rathaus in Moissy-Cramayel, an den sich ein Besuch im städtischen Jugendzentrum anschloss, bei dem man sich für eine Aktivität entscheiden konnte – entweder „Atelier de Crêpes“ oder „Atelier Ping-Pong ou Baby-foot“. Aber dem leckeren Crêpeduft konnte dann doch niemand widerstehen und letztendlich reichte die selbst gemachte süße Leckerei für die gesamte Gruppe.

Am Wochenende tauchten alle intensiv in das französische „savoir vivre“ ein, denn die Zeit wurde in den jeweiligen Gastfamilien verbracht.

Besonders erwähnenswert ist auch die Unterstützung durch das „Comité du Jumelage“. So wurden einige Jugendliche ganz unkompliziert bei dessen Mitgliedern einquartiert.

Gegenbesuch im Frühjahr

Die begleitenden Lehrer des Progymnasiums, Dorothee Kadelbach und Christian Breithaupt, zeigten sich mit der Schülerreise nach Frankreich rundum zufrieden. Und alle freuen sich schon auf den Gegenbesuch der französischen Jugendlichen, die dann im Frühjahr für eine Woche in Rosenfeld sein werden.