Progymnasium in Albstadt: Widerstand gegen Schulschließung – PGT kämpft um seine Zukunft

Am Progymnasium Tailfingen formiert sich Widerstand gegen eine drohende Schulschließung. Lehrer, Eltern und Schüler wollen für den Verbleib der Schule in Tailfingen kämpfen.
Seit Mittwochabend sind die neuen Pläne der Stadtverwaltung für die Umstrukturierung der Bildungslandschaft öffentlich. Hauptleidtragende Schule wäre das Progymnasium Tailfingen, das an das Gymnasium Ebingen umziehen könnte und damit als eigenständige Schule höchstwahrscheinlich nicht weiter existieren würde. Eine Doppelstruktur an Schulverwaltungen in einem Gebäude – wenn auch mit Anbau – würden von den Schulaufsichtsbehörden wohl kaum genehmigt werden.