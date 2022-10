1 Schon kräftig am Trainieren: Lukas Öhler (links) und Manuel Ehrmann treten als Vertreter des Jubiläums-Gastgebers RV Edelweiß Sulgen im November gegen die Welt-Elite des Radballs an. Foto: Archiv Schleeh

Die Sulgener Radball-Zweitligisten treten bald gegen die Welt-Elite ihres Sports an – möglich macht’s das Jubiläum des RV Edelweiß.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Der Radfahrerverein (RV) Edelweiß Sulgen ist weiterhin mitten im Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen. "Im Juli konnten wir mit großem Erfolg ein großes viertägiges Sommerfest auf die Beine stellen. Das gelang mitunter auch durch die grandiose Zusammenarbeit der Sulgener Vereine, die tatkräftige Unterstützung leisteten", freut sich der Verein.

Worldcup-Sieger wird in Sulgen gekürt

Nun steht der nächste Höhepunkt für den "Edelweiß" an – dieses Mal steht der Sport im Mittelpunkt. Die mittlerweile größte und aktivste Abteilung des RV ist laut Mitteilung der Radball-Sport. Deshalb wollte der Verein sich dafür eine besondere Veranstaltung auf heimischen Boden holen. "Dies gelang auch, denn man bekam den Zuschlag für das diesjährige Worldcup-Finale im Radball", so der Verein weiter und erklärt: Die Worldcup-Serie besteht aus sechs Vorrunden-Turnieren sowie dem anschließenden Finale. Alle Nationen dürfen zu den Qualifikations-Turnieren ihre stärksten Mannschaften melden. Die Teams, die über die Vorrunden die meisten Punkte ergattern können qualifizieren sich für das Finale."

Amtierender Weltmeister kommt

Somit hat der RV am Samstag, 26. November, die Besten der Besten des Radballsports in der Turn- und Festhalle Sulgen zu Gast. Jüngst fanden in St. Gallen (Schweiz) und Beringen (Belgien) die beiden letzten Qualifikations-Turniere statt, wo unter anderem der amtierende Weltmeister das begehrte Ticket für das Finalturnier in Sulgen löste, nennt der Verein ein Beispiel für die hochgradige Besetzung. Inzwischen steht also fest, auf welche Teams die Sulgener Lukas Öhler und Manuel Ehrmann treffen werden.

Lokalmatadoren hoch motiviert

Die beiden dürfen als 1. Mannschaft des RV Edelweiß mit einer Wildcard an den Start gehen. Sie bereiten sich seit mehreren Monaten auf den großen Tag vor und auch wenn die Konkurrenz stark ist, wollen die beiden ihr Können dennoch unter Beweis stellen und den "Großen" das Leben schwer machen. "Das ist vermutlich das größte Turnier, an dem wir selbst als Mannschaft je teilnehmen dürfen, das ist eine große Ehre für uns. Deshalb hoffen wir auf große Unterstützung – und wer weiß, ob wir vor unserem heimischen Publikum nicht doch den ein oder anderen Punkt ergattern können", gibt sich Ehrmann kämpferisch.

Info: Ablauf und Tickets

Das Worldcup-Finale startet am 26. November ab 11 Uhr mit den Gruppenspielen. Die Finalspiele starten ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro im Vorverkauf beziehungsweise zehn Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es im Internet unter www.rve1922.de.