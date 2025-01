Buntes Narrentreiben herrscht am kommenden Wochenende. Von Freitag, 31. Januar bis Sonntag, 2. Februar wird der 30 + 2 Geburtstag der Narrenzunft Dettensee gefeiert.

Plus zwei heißt es, weil die Narrenzunft bereits 2023 30 Jahre alt geworden ist, denn gegründet wurde der Verein 1993. Nach langer Planungsunsicherheiten in der ersten Fasnet nach Corona, entschieden sich die Narren aber dazu, mit dem Jubiläum noch zu warten.

Und da das närrische Treiben im Jahr 2024 so kurz gewesen sei und einige andere Zünfte Jubiläen nachholten, geduldete sich der Verein und seine Anhänger bis in das Jahr 2025.

Nun wird aber mit einem bunten Programm endlich der langersehnte 30. Geburtstag gefeiert – nur eben zwei Jahre verspätet.

Drei Tage lang wird gefeiert

Freitag, 31. Januar, und Samstag, 1. Februar Das Jubiläumswochenende startet am Freitag, 31. Januar, mit einem Hexenball, zudem zahlreiche Zünfte eingeladen sind. Am Samstag, 1. Februar, wird der Brauchtumsabend abgehalten. Beide Veranstaltungen finden im Gemeindesaal und im angrenzenden Bar- und Weizenzelt im Schlosshof ab 20 Uhr statt. Für beiden Abendveranstaltungen wird ein abwechslungsreiches Programm mit Hexentänzen, Showtänzen und Guggenmusiken vorbereitet, verspricht die Narrenzunft Dettensee. DJ Peaceman sorge für Stimmung im Bar- und Weizenzelt.

Jubiläumsumzug Sonntag, 2. Februar Ein Jubiläumsumzug findet am Sonntag, 2. Februar, ab 13.30 Uhr statt. Mit 33 Startnummern gehen zirka 2300 Hästräger an den Start. Vor, während und nach dem Umzug wird am Weiherplatz, im Gemeindesaal und an mehreren Verkaufsständen entlang der Umzugsstrecke bewirtet, zeigt die Zunft auf. Am Sonntag befindet sich die Bar am Weiherplatz, mit Unterhaltung von DJ KayJay.

Mit den Habs-Hexen hat alles angefangen

Geschichte der Narrenzunft Dettensee Die Habs-Hexen wurden im Jahr 1989 ins Leben gerufen. Michael Kronenbitter hatte die Idee und gründete zusammen mit weiteren 44 Mitgliedern die Habs-Hexen. Den ersten öffentlichen Fasnetsauftritt hatten die Habs-Hexen 1990 in Salzstetten.

Selbst nach intensiven Forschungen in alten Kirchenbüchern und anderen Aufzeichnungen ist es nicht gelungen, einen Nachweis über Hexenverbrennungen oder dergleichen zu finden. Somit basiert die Dätsailer Habs Hexe auf Fiktion, verrät der Verein.

Aussehen der Laufgruppe Habs-Hexen Der auf der Maske thronende Habs (Habicht), welcher der Hexe ihren Namen verleiht, ist der Überlieferung nach den Dettenseern zuzusprechen, so die Narrenzunft weiter. Dieser Habs galt für viele der ärmeren Dorfbewohnern der damaligen Zeit als einzige Fleischquelle. Demnach sei der Ausruf „Häbs aus Dettensee“ heute noch auf diese Zeit zurückzuführen.

Die Hexe kleidet sich mit einem Rock aus grünem Cord Stoff und der darüber befindlichen roten Schürze so wie einer schwarzen Bluse. Die rot-weiß geringelten Socken dürfen hierbei eben so wenig fehlen wie die Strohschuhe.

Zwei weitere Laufgruppen folgten

„Dätsailer Schandle“ entstehen Mit der Eintragung als e.V. wurde zugleich eine zweite Laufgruppe ins Leben gerufen. Dies war die Geburtsstunde des „Dätsailer Schandle“. Der Ursprung des Schandles war in den frühen 1920ern, als sich ein Dettenseer eine Holzmaske in Empfingen schnitzen ließ. Aus Geldmangel nähte dieser Stoffreste an einen alten Anzug. Dieses Häß überstand viele Jahre.

Die Anzüge werden nun aber statt mit Stoffresten, mit Plätzen aus buntem Filz versehen. Die Farben Rot, braun und blau entsprechen den Farben des Ortswappens.

„Vogtsleut“ seit 2024 neu mit dabei Erstmals zur Fasnetssaison 2024 begleitete die Zunft eine dritte Laufgruppe – die „Vogtsleut“. Die Kostümierung sei dem gehobenen Landadel des frühen 16. Jahrhunderts angelehnt, welcher in Dettensee heimisch war, erklärt die Zunft.

Die Damen tragen hierbei Rock und Bluse in naturfarben, die Männer der damaligen Zeit entsprechend Beinkleider. Ergänzt wird dieses Häß bei beiden durch einen großen schwarzen Umhang. Damen wie auch Herren tragen hierbei keine Maske.