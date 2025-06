In Wildberg wird auch in diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm im Sommer angeboten. Die Verantwortlichen berichteten nun, auf was sich die Schüler und Schülerinnen freuen können.

Für die Kinder in Wildberg gibt es auch in diesen Sommerferien wieder ein buntes Programm. Dieses wurde nun in den Grundzügen vorgestellt.

Im wahrsten Sinne des Wortes bunt wird es in der ersten Sommerferienwoche, ab dem 4. August, wenn die Jugendkunstschule das Ferienprogramm gestaltet. Eine Woche lang wird die Werkstatt „Bunte Welt – Farben, Formen, Fantasie“ angeboten. Die Kinder können filzen, basteln und bauen; Schmuck, Holzobjekte und Knetkunst sollen so entstehen. Auch der Transport der kleinen Kunstwerke wird gleich gesichert: Es können Taschen bemalt werden, erzählt Leiterin Kimberly Miling.

Lesen Sie auch

Musische Kooperation gibt es am Mittwoch der Woche: Die Jugendkunstschule tut sich mit der Musikschule unter dem Motto „Mit Volldampf voraus – 25 Jahre Musikschule Wildberg“ zusammen – ein besonderes Angebot in diesem Jahr, in dem die Musikschule ihren 25. Geburtstag feiert.

Unsere Empfehlung für Sie Öffnungszeiten und Preise Wann und wo die Freibäder in die Saison starten Der Sommer steht vor der Tür und ein Sprung ins kühle Nass oder gemütliches Liegen auf der Wiese gehören wieder zur Wochenendplanung. Wo die Freibäder in der Region öffnen und welche schön geöffnet haben, hat unsere Redaktion zusammengetragen.

Ein weiteres Wochenprogramm gibt es in der Sechsten Sommerferienwoche, vom 8. September bis zum 12. September. Der CVJM organisiert das Programm in der Klosteranlage. Es werden, so die Mitteilung, „kreative und abwechslungsreiche Angebote und viele weitere tolle Aktionen für die Kinder organisiert.“

Die Programme von Jugendkunstschule und CVJM beginnen jeweils um acht Uhr und enden um 14 Uhr. Die Kosten liegen jeweils bei 107 Euro für ein Kind, 80 Euro bei zwei oder mehr Kindern unter 18 Jahren. Anmeldungen sind ab dem 30. Juni ab 14 Uhr möglich.

Am 7. September um 15 Uhr geht außerdem der Vorhang für das Kindertheater in der Schlossanlage auf. In diesem Jahr wird „Der Froschkönig“ aufgeführt. Dies erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit, weiß Susanne Gärtner von der Stadt Wildberg zu berichten. auch bei Regen werden Michael Kunze und Elena Vodolazkina mit Großfiguren das bekannte Märchen zeigen. Eine Familienkarte kostet 12 Euro, eine Einzelkarte vier Euro. Es gibt keinen Vorverkauf.

Zahlreiche Einzelaktionen verschiedener Anbieter

Neben diesen Wochenprojekten gibt es zahlreiche Einzelaktionen von verschiedenen Anbietern aus Wildberg, organisiert werden diese vom Jugendtreff. Grund ist laut Jugendtreff-Leiterin Carolin Wentz, dass viele Organisatoren gern etwas anbieten möchten, aber vor der Organisation zurückschrecken. Mit der Unterstützung des Jugendtreffs sollen auch diese an den Start gebracht werden. Anmeldungen für die Einzeltermine sind ab dem 3. Juli möglich.

Anmeldungen

Anmeldungen sind auf der städtischen Website möglich.