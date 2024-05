1 Stummfilme mit Live-Musik sind ein neues Kulturformat in Lahr – hier zeigen Kulturamts-Leiter Tobias Meinen (von links), Stadtmarketing-Leiterin Martina Mundinger, Christopher Kern vom Kulturkreis, OB Markus Ibert und und „Sternschnuppen“-Projektkoordinator Christof Fischer-Rimpf das Plakat für die Aufführung am Freitag, 17. Mai, im Stiftsschaffneikeller.­ Foto: Schabel

Mehr als 160 Veranstaltungen bietet das „Sternschnuppen“-Programm. Auftakt ist am Samstag mit einer Vernissage in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus. Den Projektpreis erhält der Kulturkreis für sein neues Format „Stummfilm & Livemusik“.









Link kopiert



Konzerte, Theater, Ausstellungen, Lesungen, Feste, Filmvorführungen, Kulturgänge und Kleinkunst – all das ist in den „Sternschnuppen“ enthalten, dem Lahrer Sommer-Kulturprogramm. An nahezu jedem Tag werde etwas in der Stadt geboten sein, versprach „Sternschnuppen“-Projektkoordinator Christof Fischer-Rimpf bei der Vorstellung des Programms im Alten Ratsaal. Auch Markus Ibert war voll des Lobes. „Lahr kann Kultur“, sagte der OB und betonte dabei das Zusammenwirken von städtischen und privaten Veranstaltern, die das Angebot so reizvoll mache.