Programm mit Musikkapellen und Co.: Die Bilder von der Bachhockete in Hart

Bachhockete des Musikvereins In Hart ist die Lust zum Feiern groß

Corona scheint endgültig überwunden: Am Wochenende ging die Bachhockete des Musikvereins bereits in die zweite erfolgreiche Runde, nachdem sie zweimal wegen der Pandemie ausfallen musste. Am Grubbenbach war die Stimmung bestens.