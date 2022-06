1 Die Teilnehmer am Programm erhielten nicht zuletzt auch eine Auszeichnung als "Klimafit-Betrieb". Foto: Dinkelaker

Die eigene Firma möglichst "klimafit" machen – diese Herausforderung haben zwölf Unternehmen im Kreis Calw vor rund einem Jahr mit dem gleichnamigen Projekt ("Klimafit") angenommen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.















Kreis Calw - Vor rund einem Jahr gab es eigentlich nur ein Thema: die Corona-Pandemie und ihre nicht zuletzt wirtschaftlichen Folgen. Das auch in Sachen Klimaveränderungen vieles im Gange ist und gewaltige Umwälzungen anstehen, geriet fast völlig in Vergessenheit. Eine der wenigen Ausnahmen, die in dieser Zeit anliefen: das Projekt "Klimafit", an dem sich insgesamt zwölf Unternehmen aus dem Kreis Calw beteiligten.

Projekt

Bei "Klimafit" handelt es sich um ein Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg. Das Landratsamt Calw hatte dafür Anfang vergangenen Jahres bei Firmen im Kreis um Teilnahme geworben. Mit Unterstützung der Arqum GmbH wurde unter anderem die Treibhausgasbilanz aufgestellt, um in einem zweiten Schritt wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen abzuleiten. Konkret gesagt: Wie können Energie, Ressourcen und somit letztlich Geld eingespart sowie zugleich die Umwelt geschont werden?

Ablauf

Die Unternehmen wurde dazu innerhalb eines halben Jahres in Workshops geschult und gezielt beraten. Daraus resultierten jeweils mögliche Maßnahmen, die festgehalten und im besten Fall umgesetzt wurden.

Maßnahmen

Insgesamt, so gibt das Landratsamt bekannt, seien 81 Einzelmaßnahmen geplant und teils auch bereits in Angriff genommen worden, die meisten davon im Bereich Energie. In diesem Sektor seien auch alle Einsparungen zu verzeichnen, die sich bereits beziffern lassen – wobei das Landratsamt zu bedenken gibt, dass einzelne Vorhaben Zeit brauchen werden, um sich zu amortisieren. Oder sie sind schlicht nur schwer in unmittelbaren Zahlen zu fassen. Anders formuliert: Eine niedrigere Stromrechnung ist leichter in Euro und Cent greifbar als eine verbesserte Mülltrennung.

Viele Firmen stellten im Zuge des Projekts auf Ökostrom um (wodurch Emissionen gespart werden), inklusive geplanter Photovoltaik-Anlagen, prüften energetische Sanierungen oder den Umbau der Heizungsanlage. Der Papierverbrauch wurde teils durch Digitalisierung von Rechnungen verringert, das Papier selbst durch Recyclingpapier ersetzt. Auch Mobilität spielte eine Rolle – in Form der Möglichkeit von E-Ladesäulen am Standort, Dienstfahrrädern oder Fahrgemeinschaften. Nicht zuletzt wurden das Thema mobiles Arbeiten verstärkt umgesetzt sowie bei fast allen teilnehmenden Unternehmen Mitarbeiter im Bereich Klima/Umwelt geschult.

Investitionen und Kostenersparnis

Das Klimaschutz nicht kostenlos zu haben ist, zeigt indes ein Blick auf die Summe der Investitionen: Insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro ließen sich die Teilnehmer die Maßnahmen kosten – wobei, so erklärt das Landratsamt, etwa 45 Prozent der einzelnen Vorhaben ohne zusätzliche Kosten umsetzbar seien. "Zehn Prozent der Maßnahmen haben eine Amortisationszeit von über drei Jahren", heißt es weiter. Und "nur vier Prozent der Maßnahmen verursachten Mehrkosten". Bei 42 Prozent der Maßnahmen sei dagegen "der ökonomische Nutzen zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzbar". Fest stehe aber schon jetzt, dass die zwölf teilnehmenden Unternehmen insgesamt voraussichtlich mindestens Kosten in Höhe von rund 190 000 Euro in den kommenden Jahren einsparen werden.

Die Gesamtemissionen der zwölf Firmen, so schreibt das Landratsamt, reduzieren sich "aufgrund der geplanten und umgesetzten Maßnahmen um circa 4600 Tonnen CO2. Allein die Energieeinsparungen im Bereich Strom betragen rund 4300 Tonnen CO2 im Jahr – dies entspricht dem durchschnittlichen jährlichen CO2-Fußabdruck von etwa 530 Personen in Deutschland".

Damit sei zudem nicht das Ende des Fahnenstange erreicht. "Klimafit" stelle für viele der Unternehmen erst den Einstieg ins Klimamanagement dar, "weshalb zukünftig mit einer sukzessiven Erhöhung des ökologischen Nutzens zu rechnen" sei.

Kritik

Das Programm war indes im Vorfeld nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Ein Unternehmer, der die Einladung (ebenso wie rund 800 andere Firmen im Kreis) vergangenes Jahr erhalten hatte, kritisierte damals in einem offenen Brief insbesondere den Zeitpunkt. Die Teilnahme am Programm kostete immerhin einen vierstelligen Betrag. Wie etliche andere Betriebe auch, kämpfte der Unternehmer seinerzeit aufgrund der durch die Pandemie verursachten akuten Umsatzeinbußen praktisch ums Überleben der Firma – und prangerte an, dass das Landratsamt sich lieber um Corona als um "Klimafit" kümmern solle.

Info:

Die Teilnehmer

Insgesamt zwölf Firmen aus dem Kreis beteiligten sich an "Klimafit" – aus unterschiedlichen Branchen, mit acht bis 8000 Mitarbeitern: Alfred Schuon e-logistics 24 GmbH, Berlins KroneLamm Hotelbetrieb GmbH, CCS Messgeräte Vertriebs-GmbH Contamination Control Systems, Digel AG, Elsner Elektronik GmbH, fbw – Fernwärmegesellschaft Baden-Württemberg mbH, Friedrich Boysen GmbH & Co. KG, Gauß Heizung Bad Klima GmbH, Häfele SE & Co KG, Kurz Elektronik GmbH, MEVA Schalungssysteme GmbH, Schnepf Planungsgruppe Energietechnik GmbH & Co. KG.

