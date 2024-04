Neun mal Kleinkunst von Literatur über Liedvariationen, Klassik und Literatur bis zu Jazz – so vielfältig wird Programm im Kulturcafé Häring in Schwenningen.

Nachdem die Testphase nach der räumlich-optischen Umgestaltung des Cafés im Herbst erfreulich verlaufen sei, folgt nun also das Frühjahr-Sommer Programm, schreibt Organisator Rolf G. Klaiber.

Mit zwei Ausgaben von „Bücher im Gespräch“, dem Literaturquartett in Kooperation mit der Volkshochschule, rahmt die Literatur sozusagen das Kernprogramm ein: am 12. April startet Lucy Lachenmaier mit ihren Mitdiskutantinnen das literarische Halbjahr und gleitet am 11. Oktober in den Kulturherbst.

Knobelspies rund um Kaffee

Literarische Elemente weisen aber noch zwei andere Veranstaltungen auf: Am 19. April lädt der Villinger Allround-Künstler Daniel Knobelspies zu einem Abend, an dem es mit Liedern, Texten, Szenen und Anekdoten um eines der Lieblingsgetränke der Deutschen geht: den Kaffee. „Herr Ober, zwei Mokka!“ lautet sein Motto.

Und auch bei der literarischen Reise von Cordula Sauter, der Akkordeonistin aus Freiburg, mit ihrer Partnerin Sylvia Ölkrug mit ihrer Zaubergeige, geht es unter dem Motto „Ins Neuland“ musikalisch-literarisch mit Tango, Klezmer, Musette und Swing um ein offenes Programm über das Leben (26. Oktober).

Einen Abstecher in die Musik der Renaissance machen am 3. Mai Martina und Lutz Kirchhof (Viola da Gamba/Renaissance-Laute) mit ihrem Programm „Saitenträume“. Stichworte für den Abend sind Verfeinerung und Harmonie.

Von goldenen Zeiten

Doch auch der Jazz findet seinen angestammten Platz im Kulturcafé: Am 14. Juni bringt das Duo Barbara Bürkle und Thilo Wagner aus Stuttgart seine Lieblingsstandards zu Gehör. „A Fine Romance“ ist der Titel des Programms mit Songs aus den goldenen Zeiten von Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn und Mel Tormé. Mit ihrer klaren Stimme und dem „höllisch swingenden“ Piano ihres Partners überzeugen Bürkle/Wagner als leuchtenden Sterne am Stuttgarter Jazzhimmel.

Ein weiteres Jazzduo, das sich jährlich zu einer kleinen Konzert-Tour durch Süddeutschland trifft, macht am 6. Oktober einen Abstecher nach Schwenningen: Manfred Junker aus Radolfzell und sein Gast John Stowell aus den USA, zwei Gitarristen auf gleicher Wellenlänge, aber verschiedenem musikalischem Hintergrund, versprechen spannende Dialoge und geschmackvolle Virtuosität.

Vor und nach den Sommerferien dann zwei Abende Thema mit Variationen: Kaffeehaus- und Salonmusik präsentieren am 19. Juli Cristina Haigis (Sopran) und Peter Hastedt (Klavier) an einem „Sommerabend zum Schweigen und Träumen“. Am 13. September dann starten Clementina Culzoni (Gesang) und Rainer Armbrust am Klavier in den Herbst mit „Clementina & die Männer“. Musikalisch geht das Programm in die 20er bis 40er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück, Tucholsky, Holländer, Ralph Benatzky oder Georg Kreisler sind die Garanten für einen hochkarätigen Abend.

Hier gibt es Tickets

Für alle Veranstaltungen gibt es Karten im Café Häring, Kirchstraße 7-9, Schwenningen. Vorbestellungen sind möglich über Telefon 07720/2 15 55 oder per E-Mail unter cafe-haering@t-online.de.