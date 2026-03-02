Programm in Rottweil: Von Pavillon bis Sport-Beach – das ist bei der Landesgartenschau geplant

Kunst, Vereine, Hochschulen, Schulen: Kaum ein Bereich wird 2028 nicht bei der Landesgartenschau in Rottweil vertreten sein. Der jüngste Planungsstand zeigt das große Ganze.
In zwei Jahren eröffnet Rottweil seine Landesgartenschau. Die Vorbereitungen dafür sind nicht erst seit dem Spatenstich im September 2025 an den vielen Baustellen in und rund um die Innenstadt ablesbar. Wie viel Hirnschmalz bereits in die Ausgestaltung des Programms, die Zusammenführung der Akteure und das Ineinandergreifen der verschiedenen LGS-Bausteine geflossen ist: Bürgermeisterin Ines Gaehn, LGS-Geschäftsführerin Annette Stoll-Zeitler und Baukoordinator Micha Sonnenfroh führten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats durch den Planungsstand. Hier sind die Highlights.