Einer der Höhepunkte ist am Sonntag ein historischer Rundgang mit dem Buchautor Harald Gritzner, bekannt für seinen Roman „1525 Kampf der Freiheit“. Er verkörpert den Feuerbacher Bauernführer Hans Hammerstein während des Bauernkriegs von 1525.

Am Samstag, 12. Juli, startet um 17 Uhr das Fest beim Spiel- und Festplatz, wo auch ein Zelt aufgebaut wurde. Ab 18 Uhr gibt es die Festreden, unter anderem von Ortsvorsteher Björn Trupp und Kanderns Bürgermeisterin Simone Penner. Auch eine Delegation aus Feuerbach in Franken, einem Gemeindeteil des Marktes Wiesentheid, zu dem die Feuerbacher der Stadt Kandern seit 47 Jahren freundschaftliche Kontakte und Begegnungen unterhalten, wird anwesend sein. Der Gesangverein des hiesigen Feuerbachs zum einen und der Fußballclub aus Feuerbach in Franken zum anderen hatten diese Freundschaftsbegegnungen ins Leben gerufen und pflegen sie bis heute.

Ab 19 Uhr spielt die Stadtmusik Kandern auf, während ab 21 Uhr bei einer Party mit DJ die Post abgehen wird.

Landrätin Marion Dammann ist zu Gast

Der zweite Festtag, der Sonntag, 13. Juli, beginnt um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst, ehe zum Mittagessen die Zollkapelle aufspielt. Auch Landrätin Marion Dammann wird zugegen sein und Feuerbach und sein Jubiläum würdigen.

Ab 14 Uhr startet dann ein umfangreiches, dreistündiges Familienprogramm mit dem historischen Rundgang als Höhepunkt. Tanja Michael-Lang, Brunhilde Brombacher und Renate Senn, die auch einen mehr als 100-seitigen Bildband über Feuerbach. Aktuelles und Vergangenes, gestaltet haben, haben diesen Programmpunkt mit viel Engagement organisiert. Die drei Frauen haben auch Harald Gritzner verpflichtet, der in historischem Gewand den Bauernführer Hans Hammerstein mimen, die Teilnehmer zu den einzelnen Stationen begleiten und mit ihnen in die Vergangenheit Feuerbachs eintauchen wird.

50 Akteure wirken am Rundgang mit

Auch Schauspielschüler aus Freiburg sind mit von der Partie. Insgesamt lassen 50 Akteure die Geschichte Feuerbachs an den 21 Stationen lebendig werden, wobei es auch um ausgestorbene Berufsstände geht. Kinder können beispielsweise auf der Tour unter anderem Taler pressen.

Nach dem Rundgang spielt auf dem Festplatz das Harmonika-Orchester Kandern zum gemütlichen Ausklang des Jubiläumsfests. Feuerbach will sich als lebendiges Dorf präsentieren, in dem viel Eigenleistung steckt, wie zum Beispiel der Jugendraum und der Umbau des alten Schulhauses zum Gemeindesaal zeigen.