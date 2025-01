Rund 70 Teilnehmer ließen mit dem Albverein Epfendorf das Jahr 2024 Revue passieren. Erfolge wurden in Sachen Wegepaten verzeichnet. Es ging aber auch um kommende Herausforderungen und Projekte. So gestaltet sich die Pflege des Kleinods Ruine Schenkenburg zunehmend schwieriger.

Die kommissarische Vorsitzende Petra Mäder zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme und hob hervor, dass die hohe Anwesenheit ein Zeichen für die starke Gemeinschaft und das Engagement innerhalb des Vereins sei.

Rückblick auf 2024 Mäder blickte auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Die Harzwaldhütte, das Herzstück des Vereinslebens, war mit 30 Öffnungstagen ein beliebter Treffpunkt für Gäste aus nah und fern.

Hütte ist autark

Neben der Bewirtung schätzten die Besucher das idyllische Ambiente mitten im Harzwald. Veranstaltungen wie der Märchenweg, Spieleabende und das Boule-Turnier wurden zu festen Bestandteilen des Jahresprogramms.

Ein besonderes Highlight war die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Harzwaldhütte, die den Verein in puncto Nachhaltigkeit voranbrachte. Diese Investition wurde durch Eigenleistungen der Mitglieder ermöglicht und macht die Hütte nun stromautark.

Herausforderungen Trotz dieser Erfolge gibt es auch Herausforderungen: Die Pflege der Ruine Schenkenburg erweist sich aufgrund fehlender Helfer als zunehmend schwierig. Doch dank der Einführung von Wegepaten im Jahr 2024 konnte zumindest die Pflege des Wanderwegenetzes erfolgreich neu organisiert werden.

Mehr als 200 Mitglieder

Bettina Kaltenbach berichtete von einer positiven Mitgliederentwicklung: Der Verein konnte 2024 insgesamt acht neue Mitglieder gewinnen und zählte zum Jahresende 203 Mitglieder.

Insgesamt wurden 27 Unternehmungen organisiert, darunter Wanderungen, Familienveranstaltungen wie der Osterweg mit 150 teilnehmenden Kindern und das Rübengeistschnitzen mit 80 Kindern sowie mehrtägige Reisen nach Südtirol und in den Bregenzer Wald.

Der Märchenweg im November begeisterte zahlreiche Familien durch seine liebevoll gestalteten Szenen. Auch das Boule-Turnier und der italienische Sonntag im Harzwald erwiesen sich als Publikumsmagneten.

Finanzielle Lage Kassiererin Petra Mäder legte dar, dass der Verein im Jahr 2024 Einnahmen von rund 46 000 Euro und Ausgaben von etwa 51 000 Euro hatte. Trotz dieser Differenz konnte der Verein wichtige Investitionen tätigen, darunter eine Familienschaukel für den Spielplatz und eine große Sitzgarnitur für den Außenbereich.

Neues Projekt „Ein Jahr in der Natur“

Besonderer Dank galt Hermann Merz für seinen Einsatz als Hüttenwart sowie Manfred Diechle und Josef Köhle für ihre Arbeit an den Wanderwegen beziehungsweise bei der Pflege der Ruine Schenkenburg.

Florian Lowinski stellte sein Projekt „Ein Jahr in der Natur“ vor, das monatliche Veranstaltungen zur Naturerfahrung anbietet – ein innovativer Beitrag zur Vereinsarbeit.

Zudem wurden die fleißigsten Wanderer ausgezeichnet: An sieben Wanderungen teilgenommen haben Elvira Aichelmann, Helmut Heim, Brigitte Ketterer, Petra Mäder und Hanne Merkt, an sechs Wanderungen Heidi Filzoli, Claudia Maier und Cilly Mekelburg und an fünf Wanderungen Jörg Juchler, Rosi Juchler und Klaus Widmann.

Blick auf 2025 Das neue Jahresprogramm verspricht erneut ein abwechslungsreiches Angebot mit Wanderungen, Familienveranstaltungen wie einem Familientag mit Eselswanderung in Sulzbach sowie weiteren Highlights, hieß es bei der Versammlung. Der Nachmittag klang bei einem gemütlichen Beisammensein aus. Ein Bildervortrag von Benjamin Diechle ließ das vergangene Jahr Revue passieren.

Wahlen

Unter der Leitung von Bürgermeister Mark Prielipp wurden mehrere Posten neu besetzt oder bestätigt. Bettina Kaltenbach wurde einstimmig als stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin wiedergewählt. Marcus Maier, Benjamin Diechle und Andreas Holzer wurden als Beisitzer bestätigt. Florian Lowinski wurde neu als Beisitzer gewählt. Claudia Maier bleibt weiterhin Kassenprüferin. Der Posten des Vorsitzenden bleibt jedoch unbesetzt. Petra Mäder und Bettina Kaltenbach haben Bereitschaft signalisiert, die kommissarische Leitung fortzuführen.

Ehrungen

Uwe Mei und Petra Mäder ehrten langjährige Mitglieder: für 40 Jahre Mitgliedschaft Günther Hailing, für 25 Jahre Gerlinde Bantle, Johannes Bantle, Thomas Pönisch und Nicole Ziegler.