Keine Zielgruppe verlieren die Programmmacher aus den Augen. Kinder, Jugendliche, junge und ältere Erwachsene sowie Junggebliebene finden sich im quietschbunten Leporello, das jetzt wieder überall ausliegt.

Mit dem am kommenden Wochenende stattfindenden Heavy Metal „Black Forest Fest 7“ endet das Vorgängerprogramm, doch schon eine Woche später startet das neue mit dem vom Jugendgemeinderat (JGR) initiierten Jugend-Festival „Chili con Culture“.

Am 4. Oktober gibt es für alle ab 15 Jahre von regionalen und internationalen Bands Rap, Deutsch-Rock und Hip Hop auf die Ohren, am Samstag folgen Metal und Rock, kündigt der JGR-Vorsitzende Flynn Stein an.

Nachhaltiger Flohmarkt

Zweimal im Jahr findet im Sinne der Nachhaltigkeit im Klosterhof ein Flohmarkt statt, bei dem Kinder und Jugendliche für ein Taschengeld Abgeliebtes anbieten. Am 12. Oktober ist es wieder soweit. „Die Anzahl der Tische ist begrenzt“, sagt Mustafa Karakolcu und empfiehlt eine schnelle Anmeldung (flohmarkt@kulturzentrum-klosterhof.de).

Viel los für Kinder

Auch den 31. Oktober sollten sich Kinder merken: Ab 15.30 Uhr können Kürbisse in Köpfe mit Gesicht verwandelt werden, und ab 17 Uhr gibt es ein Mitmachprogramm mit Kasper und Clown. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember, wird begleitet vom Kasper und bringt für jeden kleinen Besucher ein Geschenk. Der Eintritt ab 14.30 Uhr ist frei. Das Jahr endet für die Jüngsten mit dem beliebten VS-Winter-Zauber. Zwei Wochen lang sorgen Dieter Sirringhaus und sein Team dafür, dass in den Weihnachtsferien keine Langeweile entsteht. https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.ferienprogramm-villingen-schwenningen-3387-kinder-erfreuen-sich-an-dem-zauber-am-klosterhof.e4f684d3-dd95-46b4-a58e-7c7719e60db9.html

Meckergilde lädt ein

Ein Garant für gute Laune im Klosterhof ist seit Jahren die Meckergilde Villingen, die sich als Organisator hervortut. Die Band „Rocktoberfest“ kommt am 19. Oktober und dann geht es im Klosterhof zu wie auf der Wies’n. Als Special-Guest wird Silke Vogt, Sängerin aus St. Georgen, auftreten. Auf der beliebten Lollipop-Revival-Disco-Party am 26. Oktober erklingen wieder Hits aus den 1960er, -70er und -80er Jahren und erinnern an die legendären Jugendbälle in der alten Tonhalle.

Meckergilde-Vorsitzender Martin Weidinger hat aber noch mehr anzukündigen: Am 23. November kehrt die Tribute-Show „ABBAmaniac“ zurück und wird zum dritten Mal alle ABBA-Verrückten begeistern. Und am 30. November gibt es Dank der Meckergilde ein Wiedersehen mit Rami Hattab*, dem Wuppertaler, der mit bundesweit wachsendem Erfolg eigene Lieder über sein Leben singt. Bei der „Open Stage“ im Juli hatte Tanja Kammerer im Klosterhof ihren ersten Auftritt. Davon beflügelt nutzte sie den Sommer für das Schreiben eigener Songs. Am 24. Oktober wird die Bösingerin bei ihrem ersten öffentlichen Konzert ihr erstes Album vorstellen. Begleitet wird sie dabei am Schlagzeug von Nicolas Weber und am Keyboard von Johannes Rauch.

Rock und Schlager

Auf ihrer Deutschlandtour schaut die Hamburger Deutschrock-Punk-Band „Drunken Swallows“ am 25. Oktober mit ihrem Programm „Im Namen des Wahnsinns“ vorbei. Das nächste Konzert findet dann am 9. November ein Hardrock-Konzert mit Punk- und Metal-Touch statt. Spielen werden „Electric Eyes“ mit dem in VS bekannten Musiker Carsten Dörr, „Ruins of Yesterday“ und „Blackslash“.

Der Villinger Musikproduzent Rolf Wetzel veranstaltet am 24. November erstmals eine „Schlagerfete VS“ mit angesagten Stars wie „Die Schlagerpiloten“ und Anita Hofmann. Auch hier wird Silke Vogt mitwirken. Zudem kündigt Wetzel bereits für den Nachmittag einen öffentlichen Sound-Check an. Disco-Fans werden am 14. Dezember auf ihre Kosten kommen, wenn drei DJs (Gunnar Frey, Zeljko Dirjak und Martin Riegger) ausschließlich Schallplattenmusik der 80er-, 90er- und Nullerjahre auf den Dancefloor schicken. Am 21. Dezember treffen sich Musiker und Musikbegeisterte dann zum zehnten Mal zur „Jam-Session“.

Konzert der Dörr-Brüder

Das Herbst-Winter-Programm beschließen am 10. und 11. Januar die Dörr-Brüder und ihre Musikcrew mit dem bekannten Benefiz-Konzert „Ruhige Nummern und Duette“. Zuvor findet am 2. November einmal mehr die Schallplatten- und Musikbörse statt. Der Verein „Fallender Würfel“ lädt vom 15. bis 17. November zur zweimal jährlich stattfindenden „Villinger Rollenspiel-Convention“ ein. Drei Tage und zwei Nächte wird gespielt.

Zum ersten Mal Gast im Klosterhof ist das Tierschutz-Event „Tierische Weihnachten“, eine Messe rund um das Wohl nicht nur der Haustiere. In der Zeit vom 1. bis 25. Dezember herrscht parallel zu den Programmpunkten Trubel im Klosterhof. Das Team „Deine Weihnachtstüte“ rund um Nicolas Schurr hat hier neue Räumlichkeiten gefunden, um zum Fest Tüten für bedürftige Familien zu packen.