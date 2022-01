1 Die Straßenfasnet darf nach aktueller Verordnung nicht stattfinden. Die Oberndorfer Narrenzunft hat sich jedoch ein ansprechendes Programm ausgedacht, um trotzdem für gute Stimmung zu sorgen. Foto: Cools

"Es ist schon zu hart an der Grenze, als dass es noch Spaß macht", so Marco Pfisterer, Präsident der Narrenzunft Oberndorf. Nachdem sich der Elferrat bisher mit Entscheidungen zurückgehalten hatte, steht nun fest, dass der Bürgerball auch 2022 nicht in gewohnter Weise, in der der Neckarhalle stattfinden kann.















Oberndorf - Die Vorgaben sind eindeutig – neben einer Schutzmaske, dem Tanzverbot und der eingeschränkten Besucherzahl, ist der Kontrollaufwand auch sehr aufwendig. Aber die Oberndorfer Elferräte wären nicht Elferräte, wenn sie nicht versuchen würden, die Fasnet in diesen manchmal traurigen und deprimierenden Tagen doch am Leben zu halten und damit Lebensfreude auszudrücken.

Der Elferrat lädt deshalb am Fasnetssamstag zu einem "Open Air Bürgerball" auf den Schuhmarktplatz ein, bei dem es ein närrisches Programm geben wird. Der Ball wird unter den derzeit geltenden Regelungen, also 2Gplus oder eventuell 2G durchgeführt. Das heißt, das Veranstaltungsareal ist abgesperrt, der Zutritt wird kontrolliert.

Der Ball wird traditionell um 19.11 Uhr beginnen, allerdings witterungsbedingt und aus organisatorischen Gründen bereits um 22 Uhr zu Ende sein. Der Elferrat wird hierfür – wie für einen normalen Bürgerball am Montag, 21. Februar, von 18 Uhr bis 20 Uhr einen Kartenvorverkauf im Don-Bosco-Haus durchführen.

Kleine Narren und Mäschgerle sind eingeladen

Besonders betroffen macht den Elferrat, dass die Fasnet den Kindern derzeit vorenthalten wird – nach aktueller Coronaverordnung darf es keinen Kinderumzug am Fasnetssonntag geben. Deshalb lädt der Elferrat am Fasnetssonntag, unter den gleichen Bedingungen wie am Vortag, kleine Narren und Mäschgerle zur Kinderfasnet auf den Schuhmarktplatz ein. Allerdings nicht im Narrenkleid, sondern bunt und fantasievoll kostümiert sollen die Kinder mit Ihren Eltern erscheinen. Auch hier arbeitet der Elferrat bereits an einem närrischen Programm.

Für die Teilnahme und den Einlass bedarf es auch hierzu einer Eintrittskarte – diese wird kostenlos, ebenfalls am Montag, 21. Februar, von 18 Uhr bis 20 Uhr während des Bürgerballkartenvorverkaufs im Don-Bosco-Haus zu bekommen sein.

Für beide Veranstaltungen greift die Corona-Verordnung des Landes, die eine maximale Besucherzahl von 500 Personen ab sechs Jahren ermöglicht. Nicht schulpflichtige Kinder unter sechs Jahren werden hierbei nicht gezählt. Beide Veranstaltungen werden unter Vorbehalt und in Abhängigkeit der geltenden Corona-Verordnungen geplant und mit dem städtischen Ordnungsamt abgestimmt.

Viele Schantle wollen aufsagen

Wesentlich einfacher machen es die aktuellen Vorgaben den Schantle und Schmotzigengruppen. Bereits seit Wochen drängen vor allem die Gastronomen darauf, den Schantlesonntag und den Schmotzigen doch möglichst abzuhalten, sind sie doch neben der althergebrachten Tradition auch ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt.

Für den Elferrat gelten diese beiden Termine traditionell nicht als Veranstaltung der Narrenzunft. "Hier hat sich im Laufe der Geschichte der Oberndorfer Fasnet etwas entwickelt, was heute gerne als Tradition bezeichnet wird – immer war es ein Schantle oder eine Gruppe, die zum Aufsagen ging, ohne dass der Elferrat wusste, wer denn da unterwegs war", so Pfisterer.

Trotzdem hat man in gewisser Weise in diesem Jahr mit dieser Tradition gebrochen und bekannte Schantle und Gruppen nach ihrer Bereitschaft gefragt – die äußerst positive Resonanz deckt sich mit den Reservierungen in den einschlägigen Oberndorfer Gaststätten. Sollten sich die Landesvorgaben hierzu nicht ändern, werden sicherlich manche Narren durch die Gaststätten ziehen.

Was die Straßenfasnet angeht, so darf diese nach momentaner Verordnung nicht stattfinden – aber auch hier steht der Oberndorfer Elferrat weiterhin in Kontakt mit dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung sowie über den Viererbund mit dem Sozialministerium in Stuttgart.