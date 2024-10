Mit dem Start der Reihe „Fit durch den Winter“ ist die Wintersaison beim Skiclub Schiltach bereits in vollem Gange. Trainiert wird jeden Dienstag von 18.30 bis 19.45 Uhr in der Friedrich-Grohe-Halle.

Die traditionelle Wanderung zum Schenkenhof am Freitag, 29. November, bildet den geselligen Jahresabschluss. Alle Mitglieder und Freunde des Skiclubs treffen sich dazu um 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Ab Dezember werden, sofern der Schnee nicht zu lange auf sich warten lässt, Ski- und Snowboardkurse für Anfänger und Fortgeschrittene im Schwarzwald angeboten. Anmeldungen sind über die Homepage möglich.

Drei Tage im Ötztal

Fortgeschrittene Skifahrer und Snowboarder können am Samstag, 25. Januar, bei einer Tagesfahrt ins familienfreundliche Skigebiet Sonnenkopf ihr Können verbessern oder einfach nur einen schönen Tag genießen.

Vom 31. Januar bis 2. Februar fahren die Langlauffreunde nach Lingenau im Bregenzerwald und übernachten im „Wälderhof“. Eine weitere Tagesfahrt nach Mellau/Damüls ist für Freunde des alpinen Sports am 22. Februar geplant.

Den Saisonabschluss der Wintersportler bildet eine dreitägige Fahrt vom 7. bis 9. März in das Skigebiet St. Anton und nach Sölden im Ötztal.

Die Mitgliederversammlung am 4. April markiert den Übergang vom Winter- zum Sommerprogramm. Die Mountainbiker starten am 11. April mit einer „Einrolltour“ in die Saison. Ab dann finden regelmäßig freitags und mittwochs Ausfahrten statt.

Alpine Bergtour

Höhepunkte sind eine Tagestour am 7. Juni und eine dreitägige Mountainbike-Tour vom 18. bis 20. Juli. Den Abschluss der Mountainbike-Saison bildet wieder eine Tagestour am 13. September.

Für die Wanderfreunde des Skiclubs steht vom 5. bis 7. September eine alpine Bergtour auf dem Programm. Mit Angeboten wie Skifahren, Mountainbiken, Wandern und weiteren sportlichen Aktivitäten bietet der Skiclub das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Outdoor-Sportprogramm und ein geselliges Miteinander. Alle Mitglieder und interessierte Gäste sind zu den Veranstaltungen eingeladen.