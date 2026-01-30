Programm der Vereine: So läuft die Fasnet in Wolterdingen

Das Programm für die Hochphase der fünften Jahreszeit steht fest. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder die Hexentaufe. Und das ist außerdem geboten.
Die Wolterdinger Bregtal-Glonki und Immerfroh-Narren sorgen wieder für Abwechslung während der närrischen Tage im Ort. Begonnen hat die hohe Zeit der Narretei für sie bereits. Man konnte sie bereits beim Narrentreffen in Mundelfingen betrachten. Doch in Kürze geht es auch mit der Wolterdinger Fasnet los – und hier machen die Mitglieder beider Zünfte wieder gemeinsame Sache.