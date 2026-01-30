Programm der Vereine: So läuft die Fasnet in Wolterdingen

Das Programm für die Hochphase der fünften Jahreszeit steht fest. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder die Hexentaufe. Und das ist außerdem geboten.

Die Wolterdinger Bregtal-Glonki und Immerfroh-Narren sorgen wieder für Abwechslung während der närrischen Tage im Ort. Begonnen hat die hohe Zeit der Narretei für sie bereits. Man konnte sie bereits beim Narrentreffen in Mundelfingen betrachten. Doch in Kürze geht es auch mit der Wolterdinger Fasnet los – und hier machen die Mitglieder beider Zünfte wieder gemeinsame Sache.

Aufgrund der positiven Resonanz wird auch in diesem Jahr wieder eine Hexentaufe stattfinden. Dieses Spektakel ist für Freitag, 6. Februar, um 19 Uhr, auf dem Wolterdinger Sportgelände angesetzt. Im Anschluss herrscht närrisches Treiben im Sporthisli. Das Narrenblatt wird am Samstag, 7. Februar, ab 13 Uhr, von der Narrenzunft Immerfroh verkauft.

Danach folgen die Fasnet-Termine: Am Schmutzige Dunnschdig, 12. Februar, wecken die Bregtal-Glonki, der Fanfarenzug und die Musikkapelle, die Bevölkerung. Treffpunkt ist um 4.45 Uhr vor der Mehrzweckhalle zum traditionellen Hemdglonkerumzug durch den Ort. Abmarsch ist um 5 Uhr. Mitmachen darf jeder, ein weißes Nachthemd und eine schwarze Zipfelmütze sind Pflicht. Zudem sollen Krachwerkzeuge mitgebracht werden. Die Halle ist ab 11 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 8.45 Uhr folgen Rathaus-Übernahme, Besuch der Seniorenfasnet im Josefsheim sowie Kindergarten- und Schülerbefreiung. Aufstellung zum Kinderumzug ist um 13 Uhr in der Ringstraße. Danach, gegen 17 Uhr, findet in der Halle die Ziehung der Lospreise statt. Geboten sind musikalische Unterhaltung, ein kleines Rahmenprogramm und Barbetrieb.

Bunter Abend und Preismaskenball für Kinder

Am Fasnet-Samstag, 14. Februar, beginnt der bunte Abend des Immerfroh um 20 Uhr in der Halle. Der Rosenmontag steht im Zeichen der Kleinen: Um 14 Uhr startet der Kinderpreismaskenball. Alles endet am Aschermittwoch, ab 19.30 Uhr, mit der Hexenverbrennung hinter dem Feuerwehrhaus.