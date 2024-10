Prognose für Großveranstaltung: So soll das Wetter an der Bräunlinger Kilbig werden

So soll das Wetter an der Bräunlinger Kilbig werden

1 Auch der Schaustellermarkt gehört zur Kilbig. Mehr Spaß macht er bei schönem Wetter wie auf dem Bild im Jahr 2022. Foto: Gerold Bächle

Die Wetterprognosen sehen für die Großveranstaltung günstig aus. Nur für den Freitagabend gibt es nichts Verlässliches.









Die Kilbig ist ohne Zweifel das Bräunlinger Heimatfest. Jedes Jahr wartet auf Einheimische und auswärtige Gäste eine kurzweilige Mischung aus Live-Darbietungen, Kulinarik in Festlauben und Brauchtum auf der Straße und auf der Bühne – dieses Jahr von Freitag, 18. Oktober, bis Montag, 21. Oktober. Zwei Höhepunkte finden draußen statt: das Bierfassrollen am Sonntag (15 Uhr) und der Ernteaufzug am Montag (14 Uhr).