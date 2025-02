Die Hohen Tage der Fasnet stehen auch in VS vor der Tür. Doch wie wird das Wetter vom Schmotzigen bis zum Fastnachtsdienstag? Diplom-Meteorologe Dominik Jung klärt auf und verkündet: „Alles paletti für die Party!“

Der Countdown in den Narrenhochburgen läuft – ab Donnerstag geht es in der Region wieder richtig rund. Doch worauf müssen sich Narro & Co. einstellen, wenn es uff d’Gass geht? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Q-met gibt die Prognose ab.

Am Schmotzigen Dunnschtig – wenn in Villingen und Schwenningen die Kinderumzüge anstehen und am Marktplatz der Schlüssel übergeben wird – wird es tagsüber etwa 6 Grad warm. Vereinzelt sind Schneeregenschauer möglich, ansonsten gibt es fünf Stunden Sonnenschein.

Dem Narrentreiben steht nichts im Weg

Am Fasnet Frietig, zur Verhaftung des OB in Schwenningen und dem Narrentreiben am Nachmittag, sinken die Temperaturen leicht auf rund 5 Grad. Das Wetter bleibt überwiegend trocken, und es werden vier Sonnenstunden erwartet.

Auch am Fasnet Samschtig bleibt es mit etwa 5 Grad weiterhin kühl. Die Sonne zeigt sich für vier Stunden, und insgesamt bleibt es meist trocken. In Schwenningen wird an diesem Tag der Narrenbaum auf dem Muslenplatz aufgestellt, anschließend gibt es den Narrensprung und Narrentreiben in der ganzen Stadt. In Villingen steht an diesem Tag das Aufstellen des Wueschtbrunnen in der Rietstraße an.

Der Fasnet Sunntig bringt Temperaturen von rund 4 Grad. Es erwartet die Narren ein Mix aus Sonne und Wolken, wobei es trocken bleibt und die Sonne bis zu vier Stunden scheinen kann. Ideal also für den großen Fasnetumzug durch Schwenningen. In Villingen wird der Kater freigelassen, es kommt zur Schlüsselübergabe und die Fasnetsuche der Glonki-Gilde.

Perfektes Wetter am Mentig und Ziieschtig

Am Fasnet Mentig steigen die Temperaturen wieder auf etwa 6 Grad. Es bleibt trocken, und die Sonne kann sich für bis zu sieben Stunden durchsetzen. Das dürfte dann die Narren in Villingen freuen, wenn morgens die Katzenmusik einmarschiert, anschließend der Historische Umzug ansteht, bevor die Südstadtclowns die Stadt erobern. Am Nachmittag steht der Maschgerelauf und der Umzug der Glonki-Gilde an.

Am Fasnet Ziieschtig wird es mit rund 8 Grad etwas milder. Es bleibt freundlich, und die Sonne scheint für bis zu sieben Stunden. Einem perfekten Wetter für den großen Umzug der Zuggesellschaften durch die Villinger Innenstadt steht also nichts im Weg.

In den Nächten bleibt es laut Jung jedoch kalt, mit Temperaturen von bis zu minus 4 Grad. Besonders am Morgen ist es also frostig. Das Fazit des Meteorologen zum ruhigen Hochdruckwetter: „Alles paletti für die Party!“