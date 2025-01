Prognose des DWD: Winterwetter in Deutschland: Neue Schneeschauer erwartet

1 Im Norden und Osten wird am Freitag noch Schnee erwartet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Verbreitet Glätte, Schauer und etwas Neuschnee - zum Start ins Wochenende wird es in Teilen Deutschlands erneut frostig. Der DWD warnt auch vor nächtlicher Glätte.









Link kopiert



Offenbach - Vor allem im Norden und Osten Deutschlands müssen sich die Menschen am Freitag auf Schneeschauer einstellen. In den Mittelgebirgen kann es dort etwa drei Zentimeter Neuschnee geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In flachen Regionen sind demnach Schneeregen- und Graupelschauer zu erwarten. Am Vormittag könne es verbreitet glatt auf den Straßen werden, auch durch überfrierende Nässe.