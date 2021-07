1 Tizian Zimmermann aus Empfingen bleibt der SpVgg Unterhaching erhalten und hat nun einen Vertrag bis 2023. Foto: Privat

Der Empfinger Tizian Zimmermann und die SpVgg Unterhaching binden sich. Der 19-Jährige unterschreibt bis 2023.

Nachdem bei Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching die A-Junioren mit Ex-Profi Sandro Wagner den Bundesliga-Aufstieg geschafft haben, setzt man weiter auf die eigene Jugend. Mit dem Empfinger Tizian Zimmermann band man einen hochtalentierten Mittelfeldspieler an den Verein. Vor allem in den Relegationsspielen hat der 19-Jährige seine Führungsqualitäten bewiesen, teilt die SpVgg Unterhaching mit.

Im Sommer 2018 war der heute 19-Jährige von der TSG Balingen in die Hachinger U17 gewechselt. Jetzt peilt er den nächsten Meilenstein seiner jungen Karriere an, nachdem ihm vor einigen Monaten das Syndesmoseband gerissen war, ist er längst wieder völlig fit und was ganz wichtig ist, er hat auch noch dual sein Abitur gemeistert. Längst hat sich Zimmermann in Haching eingelebt und schätzt dabei – fern der Heimat – das familiäre Umfeld, das ihm der Club von Präsident Manfred Schwabl bietet.

Dazu kommt, dass die SpVgg Unterhaching bekannt ist, auf eigene Talente zu setzen, also nicht das schlechteste Pflaster zum Start einer Profikarriere. "Tizi hat in der U19 und im Profitrainingslager gezeigt, dass er eine enorme Perspektive hat“, meint denn auch sein A-Jugend-Trainer Thomas Kasparetti. Denn nach seinem Erfolg mit der Jugend ist Ex-Nationalspieler Sandro Wagner inzwischen zum Cheftrainer befördert worden. Tizian Zimmermann kann sich nun in Ruhe weiterentwickeln, um erste Duftmarken bei den Profis zu setzen, zumal er im Trainingslager schon mal überzeugt hat.