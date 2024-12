Profitable Geschäfte: Führende Rückversicherer versprechen höhere Gewinne

1 Die Nachfrage nach Versicherungsschutz ist hoch, unter anderem wegen der im langfristigen Trend steigenden Schäden durch Naturkatastrophen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Versicherungen leben von Schadenfällen, in einer Welt ohne Schäden und Katastrophen wäre die Branche überflüssig. Die zwei weltgrößten Rückversicherer in München und Zürich sind gut im Geschäft.









München/Zürich - Die zwei weltgrößten Rückversicherer Munich Re und Swiss Re stellen ihren Aktionären auch in Krisenzeiten höhere Gewinne in Aussicht. Die Munich Re als Nummer eins auf dem Weltmarkt will das Ergebnis von an die fünf Milliarden Euro in diesem Jahr auf sechs Milliarden 2025 steigern. Der Schweizer Rivale Swiss Re auf dem zweiten Platz peilt 4,4 Milliarden Euro an, nach 3 Milliarden in diesem Jahr. Das teilten die beiden Unternehmen in München und Zürich mit.