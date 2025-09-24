Profiboxer im Vaterglück: Lahrer Vedat Deniz kämpft nun mit seiner kleinen Tochter im Herzen

Der Lahrer Profisportler Vedat Deniz hat eine neue Rolle: Er ist seit rund zwei Wochen Vater einer Tochter. Am 11. Oktober will er in Leverkusen wieder in den Ring steigen.
Zeit ist relativ. Das wusste schon Albert Einstein und Vedat Deniz erfuhr es nun am eigenen Leib. „Die neun Monate waren für mich wie fünf Jahre“, sagt der 26-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion, wenn er an die Zeit der Schwangerschaft seiner Frau denkt. Denn diese bereitete beiden Sorgen. „Es war keine einfache Schwangerschaft. Sie hatte Schmerzen und ich habe diese mitgefühlt“, so der Lahrer Profiboxer, der im Weltergewicht in den Ring geht.