Jazzy Gabert spricht kaum jemand auf ihre Augen an. Was ist mit dem Augapfel passiert? Eine Pollenallergie? Hat sie während eines Wrestling-Kampfes auf die Nase gekriegt? Nichts von alledem.

Ihre Lieblingsfarbe ist Pink. Ihr Auto ist pink. Ihre Haare sind pink. Und ihre Hunde haben rosa Haarschleifchen. „Mein ganzes Leben ist pink“, berichtet die Bisinger Profi-Wrestlerin Jazzy Gabert. Und seit einigen Wochen erstrahlen nun auch ihre Augen pink. Ihre Umgebung sieht sie natürlich nicht pink, eingefärbt ist nur die Hornhaut.

Eingriff an Jazzy Gaberts Auge in Deutschland verboten

Vor einiger Zeit hat sie sich damit etwas machen lassen, was nur wenige Menschen machen. Natürlich, weil es besonders extravagant ist. Aber auch, weil Tätowierungen der Augen in Deutschland verboten sind. Im schlimmsten Fall kann man erblinden. Mehrere Stiche sind mit einer Spritze nötig. Gabert: „Das ganze dauert zwei Stunden“ – für ein Auge. Sicherheitshalber ging sie zu einem erfahrenen Pofi, und weil der Eingriff in Deutschland nicht erlaubt ist, fuhr sie in die Schweiz. Dort sind Tätowierungen des Augapfels legal.

Jazzy überlegt vier Jahre

„Ich hatte sehr Angst, zu erblinden“, berichtet Gabert bibbernd. Vier Jahre habe sie überlegt, dann fiel die Entscheidung. Doch nicht umsonst wurde zuerst nur eines der beiden Augen tätowiert: Falls sie darauf ihre Sehkraft verliert, hätte sie noch ein gesundes Auge. Wie sich inzwischen zeigt, ist der Eingriff ohne Komplikationen verlaufen.

Manche Leute denken, sie hätte eine starke Pollenallergie

Die Farbe, sagt sie, geht nie wieder weg. Gabert: „Das ist eine Entscheidung fürs Leben, so wie bei allen anderen Tattoos auch.“ Die Bisinger Wrestlerin weiter: „Mein ganzes Lebens ist pink.“ Damit verbindet sie ein Lebensgefühl, bei dem sie immer positiv nach vorne blickt. So außergewöhnlich die Biografie der Sportlerin aus Berlin ist, die sich im Kirchspiel niedergelassen hat, so außergewöhnlich sollen auch ihre Augen sein.

Jazzy Gaberts Auge ist pink. Foto: Kauffmann

Sie ist übrigens nach wie vor auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Sie möchte einen finden, der sie „über die Schwelle trägt“. Gabert lachend: „Ich suche jemanden, aber mit den Augen wird’s unmöglich.“ Manch einem Mann gefällt’s: „Deine Augen sind voll sexy“, soll sie immer wieder hören. Gabert scherzend: „Ich bin so oder so verrückt, die Augen machen den Bock auch nicht mehr fett.“ Ob sie ihre Entscheidung rückgängig machen würde? Auf keinen Fall: „Ich bereue es nicht.“

Manche meinten wohl, dass Gabert eine Pollenallergie habe und ihre Augen deshalb so pink geworden sind. Oder sie vermuteten, dass sie beim Kampf eins auf die Nase bekommen haben muss. Die Leute seien dann ganz fasziniert, wenn sie von ihrer Augentätowierung erzählt.

Gabert würde ja gerne wieder nach Balingen kommen, wo ihre letzte Show im Oktober 2022 stattfand. Doch gekommen waren zu wenige, sodass sie nun daran arbeitet, die Kosten wieder reinzuholen. Die Leute seien nach Corona bequem geworden. Aber die Besucher könnten auch in Jogginghose zu ihren Shows kommen – und könnten damit vor Ort dabei sein und nicht fernab mit Livestream auf dem Sofa im Wohnzimmer, um die Augen in echt zu sehen.