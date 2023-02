1 SC-Freiburg-Profi Vincenzo Grifo holte am Dienstag seinen Neffen vom D-Jugend-Training beim SC Lahr ab Foto: SC Lahr

Vincenzo Grifo hat am Dienstag beim Training der D-Jugend des SC Lahr vorbeigeschaut.









Da staunten die D-Jugendspieler des SC Lahr am Dienstagabend nicht schlecht. Das Training der Nachwuchskicker neigte sich dem Ende zu, da bekam die Mannschaft prominenten Besuch. Denn plötzlich tauchte Vincenzo Grifo, Star des SC Freiburg, auf dem Gelände an der Dammenmühle auf, wie der Verein auf seiner Facebook-Seite berichtet.

Grifo ist der Onkel eines Lahrer D-Jugendspielers

Auch einen Grund für den Kurzbesuch des in Pforzheim geborenen Italieners lieferte der SC Lahr. Grifo ist der Onkel eines Lahrer D-Jugendspielers. Der 29-Jährige erschien in legerem Freizeitlook mit Kapuzenpullover und Daunenjacke und holte so seinen Neffen vom Training in Lahr ab. Klar, dass sich die D-Jugend es sich nicht nehmen ließ, zusammen mit dem Profifußballer für ein Erinnerungsfoto zu posieren. Wie das Abendprogramm von Grifo und seinem Neffen aussah, ist dagegen unklar.

Grifo, der in Freiburg Teamkollege des ehemaligen Lahrer Jugendspielers Robert Wagner ist, befindet sich auch nach der Winterpause in bestechender Form. Nachdem er zu Jahresbeginn krankheitsbedingt ausfiel, ist er mittlerweile topfit und ist einer der Garanten für die starke Saison des SC Freiburg.