1 Verlängert seinen Vertrag bis 2026: Silas Katompa Foto: Baumann

Freudige Neujahrsbotschaft: Der VfB Stuttgart bindet einen seiner wertvollsten Spieler langfristig.















Link kopiert

Das neue Jahr geht für den VfB Stuttgart gut los. Die Vertragsverlängerung mit Silas Katompa ist in trockenen Tüchern. Der Angreifer verlängert sein ursprünglich bis 2024 gültiges Arbeitspapier bis zum Jahr 2026 und steigt damit zu einem der Topverdiener beim Fußball-Bundesligisten auf. Anders als sonst häufig üblich, beinhaltet der neue Vertrag keine Ausstiegsklausel.

Marktwert liegt bei 13 Millionen Euro

Silas wolle sich nach bewegten Jahren beim VfB mit seinem kometenhaften Aufstieg, den Wirrungen um seine falsche Identität und schweren Verletzungen nun ganz auf den VfB konzentrieren, heißt es. Daher die Absicht, sich langfristig an den Verein zu binden, der ihm in schwierigen Zeiten zur Seite gestanden sei. Schon Ex-Sportdirektor Sven Mislintat wollte den Vertrag mit dem Kongolesen, dessen Marktwert aktuell auf 13 Millionen Euro taxiert wird, vorzeitig verlängern. Nun hat sich dessen Nachfolger Fabian Wohlgemuth die Vertragsverlängerung zu einer seiner ersten Amtshandlungen gemacht. Für den Angreifer soll es bereits lose Anfragen aus der englischen Premier League gegeben haben. Der 24-Jährige war 2019 vom FC Paris für acht Millionen Euro nach Stuttgart gewechselt. Seither erzielte er in 77 Spielen 21 Tore für den VfB. An diesem Montag reist Silas Katompa mit dem VfB ins Trainingslager nach Marbella.

Silas dankt dem VfB für Vertrauen

„Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr ist Silas ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel. In ihm steckt noch weiteres Potenzial, das wir in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam mit ihm entwickeln wollen,“ wird Wohlgemuth zitiert. Silas sagte: „Ich danke den Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Der Club bietet mir ein sehr gutes Umfeld, um mich weiter zu verbessern. Ich möchte mit dem VfB und seinen großartigen Fans erfolgreich sein.“