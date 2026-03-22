Profi des VfB Stuttgart: Nachnominiert? Angelo Stiller offenbar mit unverhoffter DFB-Chance

Angelo Stiller vom VfB Stuttgart ist am vergangenen Donnerstag nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden. Nun ergibt sich aber offenbar unverhofft eine neue Chance.
Gerade hatte Angelo Stiller das 1:0 des VfB Stuttgart beim FC Augsburg vorbereitet – Deniz Undav traf –, da machte auf der Tribüne der WWK-Arena eine spannende Nachricht die Runde. Offenbar gehört der Mittelfeldstratege des VfB nun doch zum Aufgebot der deutschen Fußbal-Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele. Am kommenden Freitag spielt das DFB-Team in Basel gegen die Schweiz. Am Montag darauf in Stuttgart gegen Ghana.