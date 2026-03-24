Profi des VfB Stuttgart: Dickes Lob für Stiller – warum schon wieder die DFB-Startelf möglich ist

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann muss das zentrale Mittelfeld umbauen – und der nachnominierte Stuttgarter rückt direkt wieder in den Blickpunkt.
Julian Nagelsmann will den Fußball einfach halten. Sagt er – und der Bundestrainer meint es auch genau so. Die Nationalmannschaft habe bei der Heim-EM 2024 und danach in der WM-Qualifikation 2025 jeweils alle Spiele in der identischen Grundordnung gespielt, betont der 38-Jährige. Jetzt, in den ersten Länderspielen 2026, werde er einen Mix anstreben, um die Variabilität mit Blick auf die WM im kommenden Sommer zu erhöhen.