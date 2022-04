1 Joshua Kimmich geht als Leader beim FC Bayern München voran. Foto: dpa

Erfolgreicher geht es kaum: Der 27-jährige Joshua Kimmich hat in seiner Karriere einen neuen Meilenstein erreicht. In seinem 196. Erstligaspiel gegen den FC Augsburg durfte er den 150. Sieg bejubeln. So eine Quote sucht in der Bundesliga ihresgleichen und ist auch wohl nur beim FC Bayern München möglich.















Damit egalisierte Kimmich die Bestmarke des ehemaligen Bayern-Kollegen Arjen Robben. "Man merkt, dass ich dann doch in der besten Mannschaft Deutschlands spiele. Weil sonst wäre es nicht möglich gewesen, so viele Siege so schnell einzufahren. Ich hoffe, dass da noch ein paar folgen werden. Stolz macht es einen auf jeden Fall", sagte Kimmich.

Kimmich der Siegesgarant

Bei genauerer Betrachtung gewinnt Joshua Kimmich 76,5 Prozent der Bundesliga-Spiele, bei denen er auf dem Platz steht. Das ist schon ein enormer Wert für den 1,77 Meter großen Mittelfeldspieler, dessen Wurzeln in Bösingen (Kreis Rottweil) liegen. Der 27-Jährige ist ein Familienmensch. Vor wenigen Tagen ist er zum dritten Mal Vater geworden. Doch der Nationalspieler steht auch für unbändigen Willen und großen Ehrgeiz. Den Rekord nimmt er als besondere Auszeichnung mit, doch was für ihn wirklich zählt, sind Titel mit dem FC Bayern und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Vorfreude auf WM im November

Bei der Nationalmannschaft liegt seine Quote übrigens bei 40 Siegen in 64 Spielen - also bei 62,5 Prozent. Diese Quote will Joshua Kimmich vor allem bei der WM 2022 in Katar aber noch weiter verbessern.

Villareal kann kommen

Darf man der Statistik glauben, so wird der Rekordmeister auch am Dienstag im Rückspiel gegen den FC Villareal die Oberhand behalten. Denn in 60 Champions League-Spielen stand Joshua Kimmich auf dem Platz und 45 Mal verließ er den Platz mit dem FC Bayern als Sieger. Das entspricht einer Quote von 75 Prozent.