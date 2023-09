Der Bundesligaspieler von Borussia Mönchengladbach war beim 6:3-Erfolg der TSG Balingen in der Bizerba-Arena zu Gast.

748 Zuschauer sahen den ersten Saisonsieg der TSG Balingen gegen Astoria Walldorf – darunter war auch ein aktueller Bundesligaspieler. Robin Hack, der aus Calmbach bei Bad Wildbad im Kreis Calw stammt, war erstmals in der Bizerba-Arena.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte er in der Halbzeit auch, wie es zum Besuch des Spiels kam: „Meine beiden besten Kumpels spielen heute gegeneinander, daher schaue ich zu.“

Gemeint ist zum einen Tim Wöhrle, der aufseiten der TSG Balingen ein starkes Spiel machte und zum anderen Astoria Walldorfs Theodoros Politakis. So gesehen war Hack dem Ausgang „neutral“ eingestellt, meinte aber: „Ich freue mich einfach über jedes Tor, egal auf welcher Seite.“

Einsatz im Test gegen Bremen

Aufgrund der Länderspielpause hätten die Akteure des Bundesligisten übers Wochenende frei bekommen. Am Donnerstag stand Hack in einem Testspiel gegen Werder Bremen (0:1) noch in der Startelf.