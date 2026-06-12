Profi aus Oberndorf im Interview: Ruben Müller und seine „extrem geile“ Saison

Für Ruben Müller gingen in den vergangenen Monaten gleich mehrere Kindheitsträume in Erfüllung – darüber spricht der 20-jährige Oberndorfer im Interview.

Für Ruben Müller jagte in der abgelaufenen Saison ein lebensveränderndes Highlight das nächste. Profi-Debüt, der erste Auftritt in der U20-Nationalmannschaft und schließlich die Krönung: der Triumph in der Relegation und damit der Bundesliga-Aufstieg mit dem SC Paderborn. Im Interview spricht der junge Oberndorfer über die verrückten vergangenen Monate.

Herr Müller, der 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg im Rückspiel der Relegation liegt inzwischen ein bisschen zurück. Konnten Sie schon verarbeiten, was dort passiert ist?

Das war alles schon extrem geil! Dass es so eine Saison wird – und dass wir dann auch noch aufsteigen – hätte man sich kaum vorstellen können. Ich glaube, so richtig habe ich es erst realisiert, als ich nach Oberndorf zurückgekommen bin und die ganzen Glückwünsche von Freunden und Verwandten bekommen habe.

Mit der Mannschaft auf Mallorca

Wie sah denn der Fahrplan nach diesem Spiel aus?

Wir waren noch zwei Tage in Paderborn, inklusive der Abschlussfeier am Rathaus mit den Fans. Und dann sind wir mit der Mannschaft nach Mallorca geflogen und haben dort noch ein bisschen gefeiert. Danach war ich ein Weile zuhause und inzwischen eben im Urlaub – mit Freunden in Barcelona.

Und was steht nun in den kommenden Wochen an?

Ich versuche natürlich, ein wenig abzuschalten und mich auszuruhen. Aber ich bin in dieser Woche auch schon wieder in meinen Trainingsplan gestartet. Ich werde noch nach dem Urlaub noch eine Weile in Oberndorf bleiben, bevor wir dann Anfang Juli in die Vorbereitung starten.

Ein Spieler, der Dinge akzeptiert

Sie haben sich im Laufe der Saison in Paderborn Schritt für Schritt zum Stammspieler entwickelt. Was waren die größten Faktoren für diese Entwicklung in Ihrer ersten Profi-Saison?

Ich würde sagen, dass ich ein Spieler bin, der Dinge akzeptiert und versucht, umzusetzen. Mein Positionswechsel zum Beispiel – dass ich gegen Ende der Saison als rechter Zehner eingesetzt wurde, was ich davor eigentlich nie gespielt habe. Der Plan ist aber dann gut aufgegangen (lacht).

Welche Rolle hat das Verhältnis zu Cheftrainer Ralf Kettemann gespielt?

Eine sehr große natürlich. Er ist extrem gut darin, mit jungen Spielern umzugehen. Er kam ja von der Karlsruher U19 nach Paderborn – und das merkt man. Er hat mir sein Vertrauen geschenkt und die nötige Sicherheit gegeben. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit ihm und dem gesamten Trainerteam zusammenzuarbeiten!

Für Sie war es nicht nur die erste Profi-Saison, sondern auch die erste Station außerhalb von Oberndorf, Zimmern und Freiburg. Ist Ihnen diese Umstellung zu Beginn schwergefallen?

Die Distanz zur Heimat war nicht immer einfach, aber das war ich ja aus Freiburg schon gewohnt. Ansonsten haben es mir die Jungs in Paderborn extrem einfach gemacht, mich hier wohlzufühlen. Ich habe noch nie eine Mannschaft erlebt, in der der Zusammenhalt so krass ist. Jeder versteht sich mit jedem gut, jeder gönnt seinem Nebenmann den Erfolg. Das war eine schöne Erfahrung.

Früher vor dem Fernseher, bald auf dem Rasen

Und jetzt geht es in die Bundesliga…

Da geht natürlich ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung! Als kleiner Junge habe ich diese Mannschaften vor dem Fernseher gesehen und jetzt werden wir selbst gegen sie spielen. Das ist schon sehr erfüllend, gar keine Frage.

Als Aufsteiger wird natürlich der Klassenerhalt das erste Ziel sein. Aber gab es darüber hinaus schon jetzt Absprachen oder weitere Zielsetzungen?

Nein, überhaupt nicht. Das kommt dann erst in der Sommervorbereitung. Wir haben jetzt einfach die gemeinsamen Tage genossen – denn in der Konstellation kommen wir ja auch nicht noch einmal zusammen. Alles weitere wird dann besprochen, wenn es so weit ist.

Neben der Saison in Paderborn war sicherlich auch Ihr Debüt in der U20-Nationalmannschaft ein großes Highlight. Wie hat es sich angefühlt, erstmals das DFB-Trikot überzustreifen?

Es war ein unglaubliches Gefühl! Dass ich dann auch noch ein Tor gemacht habe (1:0-Siegtreffer gegen Polen, Anm. d. Red.), war natürlich der Wahnsinn. Allein die Nominierung hat mich überwältigt.

Gibt es bestimmte Aspekte Ihres Spiels, an denen Sie jetzt im Sommer besonders arbeiten?

Ich glaube, dass ich auf jeden Fall noch etwas physischer werden. Ich bin ohnehin kein Spieler, der wahnsinnig viel wiegt (lacht). Man darf nicht unterschätzen, wie groß der Sprung von der 2. Liga in die Bundesliga ist. Also werde ich viel an meiner Physis und Athletik arbeiten. Und ansonsten geht es im Sommer einfach darum, zu 100 Prozent fit zu werden, damit wir hoffentlich eine geile Saison spielen können.