Profi aus Oberndorf im Interview: Ruben Müller und seine „extrem geile“ Saison

Für Ruben Müller gingen in den vergangenen Monaten gleich mehrere Kindheitsträume in Erfüllung – darüber spricht der 20-jährige Oberndorfer im Interview.
Für Ruben Müller jagte in der abgelaufenen Saison ein lebensveränderndes Highlight das nächste. Profi-Debüt, der erste Auftritt in der U20-Nationalmannschaft und schließlich die Krönung: der Triumph in der Relegation und damit der Bundesliga-Aufstieg mit dem SC Paderborn. Im Interview spricht der junge Oberndorfer über die verrückten vergangenen Monate.