Professorin wird vom Landtag gewählt: Silja Vöneky von der Uni Freiburg wird Richterin am Verfassungsgerichtshof

1 Silja Vöneky ist nun eine von neun Richtern am Verfassungsgerichtshof des Landes. Foto: Universität Freiburg /Jürgen Gocke

Die Jura-Professorin der Uni Freiburg Silja Vöneky wird Richterin am Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg.









Der baden-württembergische Landtag hat Silja Vöneky, Professorin für Völkerrecht, Rechtsvergleichung und Rechtsethik an der Universität Freiburg zur Richterin am Verfassungsgerichtshof gewählt. Das ehrenamtliche Amt als Mitglied am Verfassungsgerichtshof tritt sie für neun Jahre im Nebenamt an. Der Verfassungsgerichtshof ist Verfassungsorgan des Landes Baden-Württemberg und entscheidet in verfassungsrechtlichen Streitigkeiten, wie Normenkontrollanträgen oder Landesverfassungsbeschwerden.