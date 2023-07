Das Unternehmen Ditter Plastic hat im Rahmen seines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung keinen Investor gefunden. Es wird nun in ein Regelinsolvenzverfahren überführt. Die Fertigung an den Standorten Haslach und Hausach wird, sofern sich nicht doch noch plötzlich ein Käufer findet, eingestellt. Die 600 Mitarbeiter werden damit wohl ihren Arbeitsplatz verlieren.

Das Unternehmen, das komplexe technische Kunststoffteile, vermarktet und dessen Kunden vor allem Lieferanten in der Automobilindustrie sind, hatte während der anhaltende Krise in der Automobilindustrie Schwierigkeiten bekommen. Während Energie- und Materialkosten stark stiegen, hatten die Kunden die Stückzahlen reduziert, die Umsätze brachen ein. Anfang Januar 2023 hatte Ditter Plastic dann beim Amtsgericht Offenburg einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde ein Investor gesucht – vergebens. „Trotz intensiver Bemühungen konnte kein Investor gefunden werden, so dass das Unternehmen nun den Antrag auf Eigenverwaltung zurückgenommen und das Verfahren in ein Regelinsolvenzverfahren überführt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den entsprechenden Antrag beim Amtsgericht hat die Firma am 19. Juli gestellt. Martin Mucha von der Kanzlei Brugger, der bisher Sachverwalter des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung war, wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Dieser führt in der Mitteilung aus: „Im Verlauf des Verfahrens wurden mit mehreren Interessenten Gespräche und Verhandlungen geführt. Bis Ende der vergangenen Woche bestanden gute Aussichten, dass einer der möglichen Investoren einsteigen würde. Da sich dieser aber aus dem Verkaufsprozess zurückgezogen hat, wird Ditter Plastic jetzt in ein Regelinsolvenzverfahren überführt.“

Der Insolvenzverwalter bereitet nun die geordnete Ausproduktion vor. Das heißt, dass laufende Aufträge abgearbeitet werden und für einen begrenzten Zeitraum auch noch neue Aufträge angenommen werden. „Mittelfristig wird die Fertigung an den Standorten Haslach und Hausach eingestellt, außer es findet sich im Rahmen der Ausproduktion noch ein Investor, der den Geschäftsbetrieb aus der Insolvenz übernimmt“, heißt es in der Mitteilung. Das heißt, die Produktion an den Standorten wird eingestellt und es ist damit zu rechnen, dass die 600 Angestellten des Unternehmens wohl ihren Arbeitsplatz verlieren werden.

Geschichte

Ditter Plastic wurde wurde 1947 in Zell gegründet. 1952 zog das Unternehmen nach Haslach, 1998 wurden alle Oberflächentechnologien nach Hausach verlegt. Aktuell sind mehr als 400 Mitarbeiter bei Ditter Plastic beschäftigt.