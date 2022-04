Macron gegen Le Pen Frankreich vor der Stichwahl - Bangen in Berlin und Brüssel

Keine Verschnaufpause für die Wahlkämpfer in Frankreich: Nach dem Sieg in der ersten Runde nehmen Staatschef Macron und Rechtsaußen Le Pen Kurs auf die Stichwahl in zwei Wochen. Viel steht auf dem Spiel, nicht nur für Frankreich.