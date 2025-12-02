Produkte aus fairem Handel: VS macht sich auf den Weg zur Fair-Trade-Stadt

Die Stadt VS will „Fair Trade Town“ werden. Ein Antrag dazu erhält im Gemeinderat eine Mehrheit. Diese Kriterien müssen erfüllt sein.
Eingebracht hatten den Antrag die Grünen- und die SPD-Fraktion. In der Begründung heißt es, dass in Villingen-Schwenningen sich bereits „zahlreiche Einzelpersonen, kirchliche Gruppen, Vereine und Welt-Läden für einen fairen Handel engagieren“. Damit trügen sie zur Unterstützung armer Länder auf der südlichen Weltkugel bei. Mit der Bewerbung um den Titel „Fair Trade Town“ würdige die Stadt dieses Engagement. Darüber hinaus erhofft man sich, neue Partner und mehr Bürgerinnen und Bürger für den Fairen Handel „und die Idee einer gerechteren Welt“ zu gewinnen.