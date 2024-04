1 Sie sehen süß aus, bringen aber für Städte und andere gefährdete Tierarten viele Probleme mit sich. Foto: dpa/Britta Pedersen

Sie sind süß und haben viele Fans: Waschbären. Die Tiere gelten als invasive Art, fühlen sich aber längst wohl in Baden-Württemberg. Das freut nicht alle.









Link kopiert



Der Waschbär breitet sich im Südwesten aus. Eine Schätzung des Bestands sei zwar nicht möglich, erklärte das Umweltministerium in Abstimmung mit dem Ministerium Ländlicher Raum. Die Waschbär-Jagdstrecke weise aber über die Jahre eine hohe Zunahme auf. Das Tier breite sich von Norden kommend in den Süden Baden-Württembergs aus - auch in den Kommunen, erklärte das Umweltministerium mit Verweis auf Monitoringdaten.