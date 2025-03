Aktiv sein im Musikverein – das bedeutet meist ein sehr reges Vereinsleben, viele Proben, Auftritte und natürlich jede Menge Geselligkeit. Im Musikverein Lauffen überwiegen allerdings seit einiger Zeit die Missklänge. Und zwar nicht musikalisch, sondern zwischenmenschlich, wie zu hören ist.

Daraus wird nun auch in der Einladung zur Hauptversammlung keinen Hehl gemacht. In dieser Versammlung, zu der für den 21. März, 20 Uhr, in den Gemeindetreff St. Georg eingeladen wird, geht es um den Fortbestand des Vereins – es muss dringend ein neues Führungsteam aufgestellt werden. „Da wir seit längerer Zeit ein größeres Problem untereinander im Verein und im Ausschuss haben, wird der Punkt Wahlen dieses Jahr sehr schwierig“, heißt es dazu in dem Schreiben an die Mitglieder.

Bisher keine Lösung in Sicht

Im Ausschuss seien bereits Personen zurückgetreten, und die noch amtierenden möchten ihr Amt zur Generalversammlung ablegen. Bisher habe es zur Vereinsführung keine Vorschläge gegeben, die von allen Musikern und Vorstandsmitgliedern akzeptiert wurden. Wie ernst die Lage ist, wird ausdrücklich angesprochen: „Wir stehen am Rande einer Vereinsauflösung, die uns alle sehr schmerzen würde.“Deshalb sehe man sich nun in der Verpflichtung, die Mitglieder zu informieren. Alle sind aufgerufen, zur Versammlung zu kommen, wo auch jeder die Möglichkeit habe, ein Amt im Ausschuss zu übernehmen. Man stehe auch im Vorfeld für Vorschläge und Fragen zur Verfügung.

Jubiläum abgesagt

Der Musikverein Lauffen könnte eigentlich dieses Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feiern. Doch die für Juli geplanten großen Feierlichkeiten wurde Ende Februar aufgrund „interner Umstände“ abgesagt.