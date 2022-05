1 Das Eiscafé steht ausgerechnet in der Sommersaison leer. Foto: Rousek

Zunehmend stehen einstige Ladengeschäfte und Gastronomiebetriebe in Calw leer – nach Angaben der Stadt Calw rund 16 Prozent aller dafür konzipierten Räumlichkeiten. Mit einem ganzen "Maßnahmenkatalog" möchte die Stadt dagegen ankämpfen.















Calw - Die Pandemie hat in der Innenstadt ihre Spuren hinterlassen. Die vielen Wochen, in denen Geschäfte und Restaurants nicht oder nur teilweise offen haben durften sowie die zunehmende Verlagerung in den Online-Handel haben etliche Unternehmen in die Knie gezwungen. So zum Beispiel die Spielerei, Vom Fass, Tally Weijl und die Innenstadt-Filiale von Musik Raff. Der Donut-Laden "Yummy", der sich zwischenzeitlich in der Lederstraße angesiedelt hatte, ist inzwischen wieder ausgezogen. Und dort, wo sich gerade in der Sommerzeit Dutzende Menschen ein Eis vor dem Eiscafé Adria schmecken ließen, herrscht gähnende Leere.