Wasser drückt in viele Keller

Probleme in Dauchingen

1 Der Kanaldeckel am oberen Eingang des Blumenwegs wird regelmäßig durch Wasserdruck angehoben: Bei Starkregen kommt mehr als der zweifache mögliche Durchsatz des Kanals hier an – in der Folge drückt das Wasser in viele Keller. Foto: Preuß

Der Klimawandel kommt in der Gemeinde an, und das ganz konkret in Gestalt überlasteter Kanäle bei starkem Regen. Dies wurde während der Sitzung des Gemeinderates deutlich, als die drängenden Probleme im Blumenweg diskutiert wurden.















Dauchingen - Beleuchtet wurde die Situation von zwei Seiten: Ingenieur Rainer Christ referierte über rechtliche Hintergründe und Kanalquerschnitte, Ratsfrau Sandra Fischer emotional als Anliegerin von den tatsächlichen Geschehnissen vor Ort. Und die sehen so aus, dass selbst bei minderschweren Regenereignissen, die sie als "normales Sommergewitter" bezeichnete, der Kanal vollläuft mit der Folge, dass Wasser in viele Keller drückt.

Pelletslager und andere Kellerräume betroffen

Selbst dort, wo Rückschlageinrichtungen nachgerüstet worden seien, habe es in der Nachbarschaft Pelletslager und andere Kellerräume getroffen. "Ich weiß, wir haben eine angespannte Haushaltssituation, aber diese Angelegenheit kann nicht lange warten", sagte Fischer.

Christ untermauerte diese Beobachtung mit entsprechenden Zahlen. Demnach habe der Kanal im Blumenweg eine Kapazität von 340 Litern pro Sekunde. Bei einem Starkregenereignis, das einmal jährlich wahrscheinlich ist, würden aber bereits 530 Liter pro Sekunde ankommen. Gesetzlich vorgeschrieben sei allerdings eine Kanaldimensionierung, die für ein Starkregenereignis ausgelegt ist, wie es einmal in drei Jahren zu erwarten sei. Hier sei dann von 763 Litern pro Sekunde auszugehen. Das entspricht einer 2,24-fachen Überlastung. Nehme man nun die Richtwerte für ein Regenereignis, das alle fünf Jahre zu erwarten sei, steigt die Belastung auf 870 Liter pro Minute – das 2,56-fache des rechnerisch als Durchsatz möglichen.

Christ zeigte anhand des generellen Entwässerungsplanes auf, dass Oberflächenwasser aus einem großen Gebiet, das bis hoch zur Neuen Straße reicht, auf dem Weg zur Kläranlage im Neckartal durch den Blumenweg fließt. Insgesamt handelt es sich um etwa 7,4 Hektar: "Da kommt viel Wasser an." Erschwerend komme hinzu, dass durch die Sanierung der Eichenstraße eine Verschärfung der Situation eingetreten ist. Dort wurde der Kanal entsprechend der Berechnungen aufdimensioniert – mit der Folge, dass nun mehr Wasser schneller an der Kanalisation des Blumenwegs ankommt.

Wasserleitungen und Glasfaserkabel inklusive

Klare Schlussfolgerung des Ingenieurs: Der Kanal im Blumenweg muss ertüchtigt werden, und zwar aus sachlichen Gründen, also tatsächlich überfluteter Keller, und weil es der Gesetzgeber so verlangt: "Irgendwann klopft Ihnen das Landratsamt als Aufsichtsbehörde auf die Finger." Das werde angesichts steigender Tiefbaupreise nicht billig, schob er hinterher. Eine ganz grobe Schätzung der Kosten warf die Summe von 580 000 Euro für die die Sanierung in offener Bauweise auf. Die Verlegung neuer Wasserleitungen, die 1962 eingebaut worden seien, sowie von Glasfaserkabel inklusive.

Ratsherr Vincent Merz (CDU) wollte wissen, ob die derzeit im Bau befindliche Wohnanlage "Heubergblick" auch über den Blumenweg entwässert werde und somit erhöhte Wassermengen zu erwarten seien. Gerhard Stier als Fachmann der Gemeinde beruhigte ihn, dass es hier um Oberflächenwasser, nicht um Nutzwasser, gehe. Weitere Redner räumten ein, dass sich das Problem angesichts des Klimawandels und des damit einhergehenden Zuwachses von Extremwetter wahrscheinlich eher verschärfen werde. Andererseits sei die Haushaltslage aber angespannt.

Der Rat kam überein, die Situation zur Kenntnis zu nehmen und im Rahmen der Haushaltsberatungen zu prüfen, ob und in welcher Höhe Mittel eingesetzt werden können, gegebenenfalls zunächst für Planung und Kostenberechnung.