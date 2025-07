Probleme in Basler Freibädern: Bademeister schlagen Alarm

1 Spiel, Spaß und Sport: Indes kommt es in Freibädern nicht selten zu Problemen mit Badegästen, die sich nicht an die Regeln halten. Foto: Pixabay In Basler Gartenbädern herrscht Unruhe. Vor allem junge Besucher aus dem grenznahen Frankreich sollen für Probleme sorgen.







Auseinandersetzungen, Diebstähle und Missachtung der Badeordnung: Erst vor kurzem hat ein Freibad im Schweizer Jura für internationales Aufsehen gesorgt, weil man in Porrentruy Ausländern den Zutritt verweigert hat. Auch hierzulande kommt es immer wieder zu unschönen Szenen, unter anderem in den Basler „Badis“, die an Sommertagen gut besucht sind. „Gerade an sehr heißen Tagen mit vielen Gästen kommt es leider immer wieder zu herausfordernden Situationen“, erklärte dieser Tage Cornelia Kilchherr, Leiterin Stab Sportamt Basel-Stadt, auf Anfrage unserer Redaktion. Man beobachte in letzter Zeit vermehrt Gruppen von jugendlichen Männern, die sich nicht an die Baderegeln halten.