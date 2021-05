Die Menschen leben wie in einer Blase - Eva-Maria Endris ist neue Caritas-Leiterin in Rottweil

1 Eva-Maria Endris leitet seit März den Caritas-Dienst Familie der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau. Corona stellt sie und ihre Kollegen vor besondere Herausforderungen. Foto: Schönfelder

Nichts Menschliches ist ihr fremd: schwierige Trennungen, ungewollte Schwangerschaft, Gewalt in der Familie, aufmüpfige Jugendliche, finanzielle Nöte und persönliche Lebenskrisen. Seit März leitet Eva-Maria Endris den Dienst "Familie" der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau. Und sie hat alle Hände voll zu tun.

Kreis Rottweil - Es sei die absolut richtige Entscheidung gewesen, die Stelle anzunehmen. "Es war wie heimkommen", sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Caritas-Dienst Familie habe sie viele Möglichkeiten zu helfen.

Die Biografie der 55-jährigen Saarländerin ist geprägt von ihrem Einsatz für andere. Nach dem Abitur war sie zunächst ehrenamtlich in einer evangelischen Kirchengemeinde tätig, nahm schließlich ein Studium der Pädagogik und Sozialarbeit an der katholischen Hochschule für soziale Arbeit in Saarbrücken auf. Nach Bachelor und Master bildete sie sich im psychotherapeutischen Bereich weiter. Sie widmete sich dann der Schulsozialarbeit, leitete eine Ganztagsschule und arbeitete für die Ronald-McDonald’s-Stiftung. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder.

Viele Tätigkeitsfelder

Durch die Versetzung ihres Ehemanns kam Eva-Maria Endris schließlich in die Region. Sie leitete einen Kindergarten in Aldingen und wechselte dann ins Jugendamt nach Tuttlingen. Zunächst war sie in der Krisenintervention tätig und leitete schließlich die Sozialen Dienste.

Der Caritas-Dienst Familie mit Sitz in Rottweil, den sie seit einigen Wochen leitet, bietet psychologische Familien- und Lebensberatung sowie Erziehungsberatung. Sie arbeitet zudem eng mit Familien- und Jugendgerichten zusammen, leistet aber auch Lebensberatung bei persönlichen Krisen oder finanziellen und emotionalen Problemen bei einer Schwangerschaft, stellt Verbindungen zu Ämtern, Institutionen und Therapeuten her, berät selbst, wenn einem das Leben über den Kopf wächst oder Paare in der Krise stecken. Um nur einige Tätigkeitsfelder zu nennen.

Endris sieht sich selbst als eine Art Wegweiser, um denen, die bei ihr Rat suchen, Unterstützung zukommen zu lassen. "Wir legen großen Wert auf eine lösungsorientierte Begleitung", gibt sie zu Protokoll.

Endris hat die Stelle zu einer besonderen Zeit übernommen. Seit mehr als einem Jahr hält das Corona-Virus die Welt im Würgegriff. Die Menschen schwankten zwischen Gottergebenheit und Hoffnungslosigkeit, wie sie es ausdrückt. Viele hätten das Gefühl, an ihrer Situation in der Corona-Krise nichts ändern zu können. "Die Menschen erleben Willkür und Ohnmacht und sehen keinen Ausweg", so Endris. Kein Wunder, dass viele rebellierten und die Situation leugneten. Auf der anderen Seite greife Lethargie um sich, die Leute fühlten sich wie in einer undurchdringlichen Blase. Dabei stiegen die Erwartungen an Schüler und Lehrer, an Eltern und Kinder.

Permanente psychische Grenzsituation

Seit mehr als einem Jahr lebten die Menschen in einer permanenten psychischen Grenzsituation. Es fehle vielen die Möglichkeit, "Face-to-Face"-Kontakte zu pflegen, das soziale Leben verkümmere. "Ohne Aussicht auf Besserung zu sein – das ist Krise", so Endris. Die Menschen brauchten Kontinuität und verlässliche Strukturen, sie wollten wieder Menschen hören und mit anderen reden, zeigt sie sich überzeugt. "Aber kann man einfach zurück?"

Sorge bereitet Eva-Maria Endris die zunehmende Gewalt in den Familien. Sie stellt klar: Wer vor Corona der Familie keine Gewalt angetan hat, werde dies auch in der Krise nicht tun. Aber es gibt auch die anderen: Wenn man monatelang in Kurzarbeit steckt, den Job im Homeoffice erledigen muss und die Kinder ebenfalls ständig zu Hause sind, sich im Homeschooling überfordert fühlen, und die Oma wegen der Corona-Verordnungen nicht eben mal einspringen kann, wie es vor der Krise war, "dann kommt es zum Ausbruch".

Die Pandemie verschärfe die Probleme, so Endris’ Beobachtung. Menschen bräuchten Emotionen. "Es ist kein Wunder, dass die Tierheime leer sind. Hunde und Katzen sind für einige der Ersatz für nicht vorhandene Menschen." Wieder andere flüchteten sich in die digitalen Medien, aber das sei kein Ersatz für eine menschliche Begegnung und langweile.

Doch Endris sieht auch gute Seiten der Extrem-Situation Pandemie. "Viele Paare suchen jetzt das Positive, rücken wieder enger zusammen." Alle seien gezwungen, Dinge wieder gemeinsam zu machen und entdeckten eine neue Zweisamkeit. Mit der Krise gehe auch eine Entschleunigung einher, man blicke wieder auf scheinbar Selbstverständliches, und mitunter entdecke man, dass man den Partner als selbstverständlich hingenommen hat.

Gemeinsam könne man nun ein neues Selbstbewusstsein entwickeln: Wir werden die Krise überwinden und dann sind wir wieder am Start.