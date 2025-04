Probleme beim Abladen: Heute kein Windrad-Transport durch Höfen und Calmbach

Eigentlich sollte seit Dienstag jeden Tag ein Rotorblatt von Neuenbürg zum Windpark auf dem Calmbacher Kälbling transportiert werden. Nun gibt es aber Verzögerungen. Deshalb fällt der Transport am Donnerstag aus.

Sechs Rotorblätter werden derzeit vom Umladeplatz in Neuenbürg zur Windpark-Baustelle auf dem Kälbling bei Calmbach transportiert. Eigentlich war vorgesehen, seit Dienstag täglich eines der Rotorblätter mit einem sogenannten Selbstfahrer die 15 Kilometer lange Strecke in Schrittgeschwindigkeit zu transportieren.

Wie Miriam Teige, Pressesprecherin Erneuerbare Energien bei der EnBW, mitteilt musste der Transport am Donnerstag aber abgesagt werden. Man habe von der Baustelle „die Information erhalten, dass die Firma Vestas beim Abladen des zweiten Rotorblattes technische Probleme mit ihrem Kran hatte“, teilt Teige mit. Deshalb habe der Selbstfahrer am Mittwoch nicht wie geplant nach Neuenbürg zurückfahren können und kann dies erst am Donnerstag tun.

Drittes Rotorblatt erst am Freitag

Daraus ergibt sich laut Teige für den Donnerstag folgende Konsequenz: „Heute wird kein Rotorblatt von Neuenbürg auf den Kälbling transportiert. Der Selbstfahrer wird heute nach der Ankunft in Neuenbürg das dritte Rotorblatt aufspannen und mit diesem dann am Freitag auf den Kälbling fahren. Dadurch muss das Transportfenster insgesamt auch um einen Tag verlängert werden. Die Abstimmungen zwischen allen Beteiligten laufen zurzeit.“

Somit müssen Verkehrsteilnehmer im Oberen Enztal auf einen weiteren Tag mit Hindernissen auf den Bundesstraßen B 294 und B 296 in der kommenden Woche einstellen. Dafür sollte der Verkehr am Donnerstag entspannt verlaufen.

Korrektur: In unserem ersten Artikel haben wir berichtet, dass das Rotorblatt 63 Meter lang und 3,5 Tonnen schwer sei. Diese Information hat unsere Redaktion am Umladeplatz erhalten. Dort erfolgte zwar später eine Korrektur der Maße, die kam aber nicht mehr bei unserem Redakteur vor Ort an.

Bei den richtigen Maßen gehen die Meinungen aber ebenfalls auseinander. Wie Teige mitteilt, ist ein Rotorblatt 82 Meter lang und 21 Tonnen schwer. Manuel Deistler, der Pilot des Selbstfahrers, sagte, dass ein Rotorblatt 81 Meter lang und sogar 23 Tonnen schwer ist. In jedem Fall deutlich länger und schwerer als wir zuerst vermeldet hatten.