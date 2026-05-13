Probleme bei Winterhaldenklinik: Schenkenzeller Psychiatrie befindet sich im Insolvenzverfahren

Das Amtsgericht Rottweil hat für die Hildegard Medical GmbH und damit der Winterhaldenklinik einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.
In dem Verfahren über den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Hildegard Medical GmbH in der Winterhalde 8 in Schenkenzell, vertreten durch die Geschäftsführerin Martina Andrea Dürr, hat das Amtsgericht Rottweil den Rottweiler Rechtsanwalt Till Teufel als vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.Im erster Schritt wird dieser eine Bestandsaufnahme vornehmen. Er wird klären müssen, ob die Klinik saniert oder an einen neuen Betreiber verkauft werden kann. Wie die Leitung der Klinik auf Anfrage mitteilte, werde der Betrieb zunächst weitergeführt.