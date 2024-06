1 Ein Schild mit „Wir schließen“ vor einem Laden. Auch im Südwesten werden Unternehmen geschlossen, weil sich keine Nachfolger finden oder die Übernahme als unattraktiv gilt. Foto: dpa/Jens Kalaene

BWIHK-Präsident Christian O. Erbe sieht Probleme in der Nachfolge von Unternehmen. Das gefährde auch den Mittelstand im Südwesten. Doch was lässt sich dagegen tun?









Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), Christian O. Erbe, warnt davor, dass viele Unternehmen in der nahen Zukunft vor dem Aus stehen. „Schätzungen ergeben, dass in Deutschland in den kommenden fünf Jahren im ungünstigsten Fall rund 250 000 Unternehmen schließen müssen, wenn sie keine Nachfolge finden“, sagte Erbe unserer Zeitung.