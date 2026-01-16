Probleme bei Online-Dienst: Online-Plattform X gestört

1 Die Online-Plattform X ist am Freitagnachmittag in mehreren Ländern ausgefallen. Foto: Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire/dpa Nutzer der Plattform X konnten sich am Nachmittag teilweise nicht anmelden. Auch der KI-Dienst Grok war betroffen. Was über die Ursache der Störung bekannt ist.







Austin - Die Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk ist heute Nachmittag in mehreren Ländern ausgefallen. Von der erheblichen Störung war auch der KI-Dienst Grok betroffen, der ebenfalls zu dem Musk-Imperium gehört. Auch am Abend hatten Anwender weiterhin Probleme, sich bei X anzumelden oder den Dienst auf dem Smartphone zu nutzen.