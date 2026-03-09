Probleme bei der Landtagswahl: Kein Ergebnis aus Schönaich – das ist der Grund

Ein Wahlbezirk der Gemeinde im Kreis Böblingen zählt mit Abstand am längsten aus und verzögert die Bekanntgabe des Endergebnisses. Woran es lag.
Fast eine Stunde nach dem vorletzten Wahllokal hat am frühen Montagmorgen auch das Wahllokal „Kindergarten Hülbenäcker“ in Schönaich (Kreis Böblingen) das örtliche Ergebnis der Landtagswahl durchgegeben. Wegen der anschließenden Kontrolle durch die Kreis- und Landeswahlleitung konnte das Endergebnis der Landtagswahl daher erst weit nach Mitternacht verkündet werden.