Probleme bei der EnBW: EnBW prüft Trennung von Batteriespeicher-Tochter Senec

Nach massiven Problemen steht die EnBW-Tochter Senec vor einer Weggabelung. Der Mutterkonzern prüft nun auch einen Verkauf.
Die EnBW erwägt einen Verkauf ihrer Batteriespeicher-Tochter Senec. Nach Angaben des Unternehmens prüft der Karlsruher Energiekonzern derzeit diese Option – neben einer Fortführung oder einer deutlichen Verkleinerung des Geschäfts. Eine Insolvenz stehe nicht zur Debatte. „Ja, die EnBW prüft aktuell auch einen Verkauf,“ bestätigte ein EnBW-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Ziel sei es, „das Unternehmen so mit einem geeigneten Investor in die Zukunft zu führen“.